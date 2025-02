10 Tempat Buka Bersama di Jakarta Selatan

Bisnis.com, JAKARTA - Buka bersama (bukber) adalah momen yang sangat dinantikan setiap bulan Ramadan. Selain berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan teman, momen berbuka puasa juga menjadi waktu yang pas untuk menikmati hidangan lezat di tempat-tempat yang nyaman.

Jakarta Selatan menawarkan berbagai pilihan tempat buka puasa bersama yang tidak hanya menyajikan makanan enak, tetapi juga suasana yang mendukung kebersamaan.

Simak 10 rekomendasi tempat buka bersama atau Bukber di Jakarta Selatan:

1. Lounge In The Sky

Jika Anda ingin menikmati buka bersama dengan pemandangan kota yang menakjubkan, Lounge In The Sky bisa menjadi pilihan yang tepat. Terletak di Jl. Gatot Subroto, Karet Semanggi, tempat ini menawarkan pengalaman makan dengan atmosfer yang eksklusif.

Anda dapat memilih dari berbagai paket, mulai dari Paket Standar hingga Paket First Class, yang memberikan kenyamanan lebih saat menikmati hidangan. Lounge In The Sky buka setiap hari kecuali Senin, mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB, dengan harga yang bervariasi tergantung paket yang dipilih.

2. Kenjiro

Bagi pencinta masakan Jepang, Kenjiro menawarkan pengalaman kuliner yang sangat autentik. Terletak di Jl. Aditiyawarman No.63, Melawai, restoran ini dikenal dengan suasana yang elegan dan interior khas Jepang yang menenangkan.

Menu andalan seperti Jalapeno Tuna Roll, sushi dengan irisan jalapeno yang pedas, sangat cocok untuk buka puasa yang menyegarkan. Kenjiro buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 22.00 WIB, dengan harga mulai dari Rp38.000.

3. Unara Coffee

Unara Coffee adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin menikmati buka puasa bersama di tempat yang bernuansa santai dan homey. Kafe yang terletak di Jl. Andara Raya No.6, Cilandak, ini menawarkan suasana outdoor yang nyaman untuk berbuka.

Menu andalan seperti sop iga sapi dan lasagna akan memanjakan lidah, sementara berbagai pilihan kopi signature menjadi teman yang pas setelah makan. Unara Coffee buka setiap hari dari pukul 12.00 hingga 22.00 WIB, dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp70.000 per porsi.

4. Kafe Gamat Brawijaya

Menyajikan suasana yang hangat dan nyaman, Kafe Gamat Brawijaya di Jl. Haji Jian No. 2, Fatmawati, menjadi tempat yang pas untuk buka bersama bersama keluarga atau teman-teman dekat.

Menu yang disajikan, seperti sop buntut, wagyu beef meltique, dan nasi ayam kungpow, memiliki cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Kafe ini buka setiap Senin hingga Sabtu, dari pukul 07.30 hingga 22.00 WIB, dengan harga mulai Rp35.000 per porsi.

5. Suck My Duck

Jika Anda mencari tempat buka bersama yang menyajikan hidangan bebek yang lezat, Suck My Duck di Jl. Hang Tuah Raya No.8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah pilihan yang sempurna.

Restoran halal ini menyajikan bebek panggang sebagai menu andalannya, yang begitu empuk dan kaya rasa. Dengan harga mulai dari Rp33.000, Anda bisa menikmati hidangan khas China ini setiap hari dari pukul 07.30 hingga 23.00 WIB.

6. Kembang Goela

Terletak dekat dengan pusat perkantoran SCBD, Kembang Goela menyajikan masakan lokal yang kaya rempah-rempah, membuatnya menjadi pilihan menarik untuk buka puasa. Restoran ini terkenal dengan variasi menu spesial setiap bulannya, yang menghadirkan cita rasa Indonesia yang autentik.

Dengan harga mulai Rp50.000 per porsi, Anda bisa menikmati suasana yang nyaman sambil berbuka. Kembang Goela buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 22.00 WIB.

7. Alba Ristorante

Bagi yang mencari pengalaman buka bersama dengan suasana fine dining, Alba Ristorante di kawasan Kuningan adalah pilihan yang tepat. Restoran Italia ini menawarkan berbagai menu lezat seperti pasta, pizza, dan steak, dengan harga berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per porsi.

Dengan suasana yang romantis dan intimate, Alba Ristorante cocok untuk buka bersama dalam suasana yang lebih elegan.

8. Tribe Kitchen

Tribe Kitchen di Lebak Bulus menawarkan suasana yang nyaman dengan desain interior minimalis, baik di ruang indoor maupun outdoor.

Dengan menu yang bervariasi mulai dari fish and chips, garden salad, hingga fried rice, restoran ini cocok bagi yang ingin menikmati buka puasa dengan pilihan makanan yang tidak membosankan. Harga mulai Rp50.000 hingga Rp200.000 per porsi, Tribe Kitchen buka setiap hari dengan jam operasional fleksibel.

9. Lucky Cat Coffee & Kitchen

Jika Anda mencari tempat buka bersama yang nyaman dan sejuk, Lucky Cat Coffee & Kitchen di Plaza Festival, South Parking, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, adalah pilihan yang tepat.

Mengusung konsep open space yang modern, kafe ini menyajikan berbagai hidangan berat ala western, seperti pasta, roasted chicken, dan pan-seared salmon. Buka 24 jam setiap hari, harga menu di Lucky Cat mulai dari Rp45.000 per porsi.

10. Penang Bistro Pakubuwono

Rekomendasi tempat bukber berikutnya adalah Penang Bistro Pakubuwono. Tempat ini menawarkan berbagai macam menu, mulai dari hidangan pembuka, makanan utama, hingga berbagai pilihan minuman.

Lokasi Penang Bistro Pakubuwono juga sangat strategis. Tempat ini cocok jadi pilihan tempat bukber buat kamu yang berencana hangout di sekitaran Senayan, seperti Plaza Senayan atau Senayan City.

Penang Bistro Pakubuwono berlokasi di Jl. Pakubuwono VI No.2 5, RT.5/RW.6, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan. Reservasi tempat bisa menghubungi nomor (021) 7260303.

Dengan berbagai pilihan tempat dan menu yang beragam, Jakarta Selatan menawarkan banyak opsi untuk buka bersama yang tidak hanya memuaskan perut, tetapi juga menciptakan momen berharga bersama orang-orang terdekat. (Siti Laela Malhikmah)