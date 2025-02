Viral, Lagu "Not Like Us" Kendrick Lamar Pertahankan Posisi 1 di Tangga Lagu Billboard Global 200

Bisnis.com, JAKARTA -- Lagu "Not Like Us" karya Kendrick Lamar kembali bertengger di posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Global 200 pekan ini.

Sepekan sebelumnya, lagu tersebut lompat dan kembali naik ke posisi puncak, dari nomor 15, didorong oleh penampilannya saat pertunjukan paruh waktu Super Bowl LIX pada 9 Februari 2025.

Dilansir Billboard, lagu “Not Like Us” berhasil menarik 111,7 juta streaming (turun 1%) dan terjual 21.000 (turun 46%) di seluruh dunia pada 14-20 Februari.

Lagu sindiran untuk Drake itu mencatat minggu keempat di puncak Global 200 setelah pada 2 Februari memenangkan Grammy Awards untuk kategori Rekaman dan Lagu Tahun Ini.

Kendrick Lamar juga menempati peringkat 10 teratas Global 200 dengan “Luther,” dengan SZA dari peringkat 4 ke 3; “All the Stars” juga dengan SZA dari peringkat 10 ke 6; dan “TV Off,” bersama Lefty Gunplay dari peringkat 8 ke 7. Keempat lagu tersebut merupakan bagian dari penampilannya di babak pertama Super Bowl.

Tangga lagu Billboard Global 200 dan Global Excl. AS sendiri merupakan pemeringkat lagu berdasarkan aktivitas streaming dan penjualan yang diambil dari lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia, yang disusun oleh Luminate sejak September 2020. Global 200 mencakup data di seluruh dunia dan tangga lagu Global Excl. AS mencakup data dari wilayah kecuali Amerika Serikat.

Peringkat tangga lagu didasarkan pada rumus tertimbang yang menggabungkan streaming resmi pada layanan musik audio dan video berlangganan dan yang didukung iklan, serta penjualan unduhan, yang terakhir mencerminkan pembelian dari pengecer musik digital layanan penuh dari seluruh dunia, dengan penjualan dari situs langsung ke konsumen (D2C) dikecualikan dari perhitungan tangga lagu.