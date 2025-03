Hari Ini, 30 Tahun Lalu Meninggalnya Penyanyi Nike Ardilla

Bisnis.com, JAKARTA - 19 Maret menjadi momen yang paling dikenang para penggemar penyanyi pop era 90an Nike Ardilla.

Pasalnya, tepat pada 19 Maret 1995 lalu, penyanyi, aktris, dan model itu meninggal dunia di usia 19 tahun karena kecelakaan lalu lintas.

Saat itu, mobil yang dikendarai oleh Nike Ardilla menabrak pagar beton di jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat.

Dilansir dari Antara, mobil sedan mewah yang dikendarainya menabrak tembok pagar rumah nomor 215, setelah sebelumnya menghantam pohon pelindung dan bak sampah di sekitar jalan tersebut.

Nike Ardilla lahir pada 27 Desember 1975 di Bandung. Ia putri dari pasangan R. Eddy Kusnadi dan Nining Ningsihrat.

Saat umur 15 tahun Nike Ardilla merilis album "Bintang Kehidupan”. Album ini berhasil meraih sukses di pasar musik Indonesia dan Asia Tenggara dengan terjual lebih dari 6 juta kopi. Album ini mendapatkan penghargaan dari BASF Awards 1990 sebagai The Best Selling Rock Album.

Pada ajang Asian Song Festival 1991 di Shanghai China, Nike Ardilla berhasil meraih The Winner Of New Singers Contest dengan membawakan lagu Star Of Life (Bintang Kehidupan English Version).

Dalam pembuatan album ini, Nike dibantu oleh musisi dan pencipta lagu ternama Indonesia seperti Deddy Dores, Pance F Pondaag, Deddy Dhukun, Dommy Allen, dan lain-lain. Selain lagu "Bintang Kehidupan" album ini juga menampilkan radio hits "Khayal", "Terserah" dan "Kelam".

Dilansir dari Wiki Musisi, dia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Nike Ardilla merupakan penyanyi, bintang film, model, bintang iklan dan seniman paling sukses di semua bidang entertainment.

Dan di Indonesia belum ada orang lain yang sukses di semua bidang entertainment. Walaupun sudah wafat akan tetapi Nike Ardilla Masih produktif mengeluarkan album.

Meskipun albumnya masih sama, hanya berganti cover saja. Sampai saat ini Nike Ardilla telah menjual 30 juta kopi album selama karirnya. Dan ini merupakan penjualan paling fenomenal dan belum ada yang mengalahkan sepanjang Industri show biz Indonesia berdiri.

Selama sejarah entertainment Indonesia ada, hanya Nike Ardilla artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi dimana setiap tanggal kelahirannya dan kematiannya selalu diperingati.