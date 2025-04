5 Minuman Ajaib yang Bisa Cegah Stroke

Bisnis.com, JAKARTA - Stroke dikenal sebagai serangan otak, terjadi ketika ada sesuatu yang menghalangi suplai darah ke bagian otak atau ketika pembuluh darah di otak pecah.

Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan jangka panjang, atau bahkan kematian. Membuat perubahan dalam gaya hidup dapat berperan penting dalam mengurangi risiko Anda.

Dilansir dari timesofindia ada beberapa minuman yang tidak hanya mencegah stroke, tetapi juga lezat dan menyegarkan.

Berikut lima minuman yang dapat membantu mengurangi risiko stroke.

1. Teh hijau

Minum secangkir teh hijau mungkin merupakan solusi untuk banyak masalah kesehatan yang mungkin muncul di kemudian hari. Teh hijau mengandung banyak antioksidan, khususnya katekin, yang meningkatkan sirkulasi darah yang sehat dan mengurangi peradangan. Senyawa ini menurunkan risiko pembentukan gumpalan, sehingga mengurangi risiko stroke. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara teratur dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular.

2. Jus bit

Bit baik untuk kesehatan Anda. Sayuran ini kaya akan nitrat, yang membantu mengendurkan dan memperlebar pembuluh darah. Hasilnya, aliran darah membaik dan tekanan darah pun menurun. Jika tekanan darah terkontrol, risiko stroke dapat dicegah. Selain mengurangi tekanan pada sistem kardiovaskular, jus bit juga bermanfaat bagi kesehatan jantung dan otak.

3. Smoothie beri

Nikmati smoothie beri Anda sepuasnya. Minuman tersebut tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Beri seperti blueberry, stroberi, dan rasberi kaya akan flavonoid, yang merupakan antioksidan kuat yang mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Flavonoid yang menyehatkan jantung ini membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah dan menurunkan risiko stroke dengan melawan stres oksidatif.

4. Jus jeruk

Vitamin C memang merupakan bahan utama. Dari diet hingga perawatan kulit, vitamin ini benar-benar merupakan anugerah alam. Mengonsumsi jus jeruk segar, seperti jeruk atau jeruk bali, yang kaya akan vitamin C, dapat mengurangi risiko stroke. Vitamin C mendukung sirkulasi yang sehat, berkat flavonoid. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pilih jus buah utuh untuk mempertahankan serat dan menghindari gula tambahan.

5. Jus buah delima

Buah delima merupakan sumber antioksidan yang kuat. Buah ini kaya akan antioksidan, khususnya polifenol, yang membantu melancarkan aliran darah dan mencegah penumpukan plak di arteri. Dengan mengurangi penyumbatan arteri, jus ini dapat menurunkan risiko stroke yang disebabkan oleh terbatasnya aliran darah ke otak. Pilih jus buah delima tanpa pemanis untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.

Jika Anda memiliki masalah kesehatan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mencoba minuman ini.