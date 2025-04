Ferron Par Pharmaceuticals Salurkan Donasi Obat Kanker dan Anestesi

Bisnis.com, JAKARTA – PT Ferron Par Pharmaceuticals, bagian dari Dexa Group mendukung penanganan kanker dan layanan anestesi di Indonesia dengan menyalurkan donasi lebih dari 3.000 unit obat-obatan onkologi, anestesi, antihistamin, antitrombotik, dan antibiotik ke tiga rumah sakit rujukan di Tangerang, Solo, dan Medan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Dharma Dexa, Corporate Social Initiative Dexa Group, yang diproyeksikan dapat membantu ribuan pasien selama tahun 2025 serta mendukung peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia.

“Donasi ini adalah upaya nyata kami untuk merealisasikan nilai inti Dexa Group, yakni Expertise for the Promotion of Health. Kami ingin memastikan kebutuhan pengobatan pasien di rumah sakit tersebut dapat terpenuhi, khususnya untuk produk-produk yang esensial dan sangat dibutuhkan,” ungkap Direktur Utama PT Ferron Par Pharmaceuticals Benny Sutisna Suwarno dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Lebih lanjut Benny menyampaikan Ferron memiliki komitmen jangka panjang untuk penanganan kanker di Indonesia. Komitmen ini merupakan visi dari Founder Dexa Group, Bapak Letkol CKM (Purn.) Drs. Rudy Soetikno, apt.

Donasi Ferron Par Pharmaceuticals ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pasien dan rumah sakit, namun juga memperkuat peran industri farmasi nasional melalui peningkatan TKDN dan optimalisasi BMP. Ferron secara konsisten berinovasi dalam pengembangan produk lokal dan memastikan ketersediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat Indonesia.

“Inisiatif ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan Bobot Manfaat Perusahaan [BMP]. Peningkatan BMP akan berdampak positif pada seluruh produk Ferron yang masuk sistem e-catalog, serta sejalan dengan upaya peningkatan nilai TKDN yang saat ini mencapai 13,26% dan ditargetkan naik menjadi 15%,” papar Commercial Director PT Ferron Par Pharmaceuticals, Johannes Suthya.

Sementara itu Manager Dharma Dexa Matheus Ramidi menyampaikan bahwa kegiatan donasi ini yang menjadi bagian program Dharma Dexa—Corporate Social Initiative Dexa Group—yang bertujuan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan ekosistem kesehatan nasional.

Adapun tiga kegiatan donasi tersebut dilakukan di tiga rumah sakit yakni RSUP dr. Sitanala Tangerang, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dan RSUP H. Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.