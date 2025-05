Mengintip Kekayaan Jess No Limit, Masuk Daftar 30 Under 30 Asia 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Forbes baru saja merilis daftar terbaru 300 anak muda di bawah 30 tahun yang punya pengaruh besar di berbagai bidang.

Salah satu konten kreator Indonesia, Jess No Limit, masuk dalam daftar tersebut tahun ini dalam kategori Social Media, Marketing, & Advertising.

Pria dengan nama asli Tobias Justin, dan lebih dikenal oleh para pengikutnya sebagai Jess No Limit, berkarya sebagai seorang gamer Indonesia yang beralih profesi menjadi kreator konten.

Justin mulai membuat konten terkait game pada 2017 dan kini memiliki lebih dari 54 juta pengikut di YouTube, di mana videonya tentang game seluler dan vlog hariannya telah ditonton lebih dari 6,7 miliar kali.

Justin memperluas pendapatannya dengan memulai bisnis top-up game pada Juli 2024. Dia juga berbagi pengalamannya membangun karier di media sosial di berbagai acara dan seminar.

Menanggapi prestasinya tersebut, Justin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dan keluarganya di media sosial.

"Terima kasih Tuhan Yesus dan semuanya. Untuk istriku tercinta @siscakohl dan anakku tersayang @sophianolimit. Terima kasih sudah selalu jadi support system terbaik dan penyemangat setiap hariku," tulisnya dalam unggahan di Instagram, Kamis (15/5/2025).

Dia melanjutkan, kesuksesannya yang dia dulang sekarang berasal dari banyak belajar, kerja pintar, kerja keras, fokus, konsistensi, dan selalu percaya akan penyertaan Tuhan.

"Kita pasti bisa meraih hal yang kita impikan. Saya percaya teman-teman semua juga pasti bisa mencapai impian kalian," lanjutnya.

Mengintip Kekayaan Jess No Limit

Jess No Limit menjalankan kanal YouTube Jess No Limit, dan menjadi kanal pertama yang mencapai lebih dari 50 juta pelanggan di Asia Tenggara, dengan saat ini memiliki 54,2 juta pelanggan.

Selain itu, dia juga menjalankan beberapa kana YouTube lainnya seperti Grace No Limit, Jess No Limit Gaming, dan Jess No Limit Shorts.

Menurut perkiraan YouTubers.me, pendapatan Jess No Limit dari YouTube per Mei 2025 mencapai antara US$2,55 juta sampai US$15,3 juta atau sekitar Rp41,85 miliar sampai Rp251,11 miliar.

Selain itu, dia juga berpotensi mendapatkan penghasilan lebih dari bisnis Top Up Game di TopUpNoLimit, bisnis pembelian mata uang virtuan atau item dalam game.

Sebagai mantan pemain e-Sport dalam tim Evos, Jess juga bisa mendapatkan uang lebih dari Rp6 juta per bulan.

Selain itu, sebagai influencer di media sosial, dia juga bisa mendapatkan penghasilan lebih dari sponsor, jasa endorsement, hingga komisi afiliasi.