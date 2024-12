Intip Kekayaan Jess No Limit, YouTuber Sekaligus Gamer Pro Player di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA -- YouTuber sekaligus gamer Pro Player, Jess No Limit, baru saja membagikan momen bahagianya pindah ke rumah mewah.

Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram @jessnolimit pada Senin (23/12/2024), dia membandingkan hidupnya dulu tinggal di kamar tidur berukuran kecil, bahkan tanpa kasur.

"Dulu, saya hanya tidur di sofa di sebuah kamar kecil. Tapi sekarang, Tuhan begitu baik, hingga saya bisa diberkati dengan rumah yang nyaman seperti ini. Puji Tuhan hari ini 23 Desember 2024 saya, Sisca dan Sophia pindah ke rumah baru," tulisnya dalam keterangan video tersebut.

Jess juga menunjukkan bagian dalam rumah dengan patung-patung Yesus dan lukisan berukuran besar, serta tangga melingkar dan kamar yang megah.

Dia menceritakan pula alasannya memilih dan pindah ke rumah tersebut karena terdapat banyak hal tentang Yesus di dalamnya.

"Setiap kali melihatnya, kami diingatkan untuk tidak hanya fokus pada kehidupan di dunia ini, tapi juga mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Rumah ini adalah pengingat bagi saya dan Sisca untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rendah hati, dan selalu bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan," ujarnya.

Mengintip kekayaan Jess No Limit

Punya rumah super mewah, pria dengan nama asli Tobias Justin itu merupakan seorang YouTuber dan gamer Pro Player asal Indonesia keturunan Tionghoa.

Dia menjalankan kanal YouTube Jess No Limit, dan menjadi kanal pertama yang mencapai lebih dari 50 juta subscriber di Asia Tenggara, dengan saat ini memiliki 52,5 juta subscribers.

Selain itu, dia juga menjalankan beberapa kana YouTube lainnya seperti Grace No Limit, Jess No Limit Gaming, dan Jess No Limit Shorts.

Menurut perkiraan YouTubers.me, pendapatan Jess No Limit dari YouTube mencapai antara US$2,62 juta sampai US$15,7 juta atau sekitar Rp42,44 miliar sampai Rp254,31 miliar.

Selain itu, dia juga berpotensi mendulang penghasilan lebih dari bisnis Top Up Game di TopUpNoLimit, bisnis pembelian mata uang virtuan atau item dalam game.

Sebagai mantan pemain e-Sport dalam tim Evos, dalam sebulan Jess bisa mendapatkan uang lebih dari Rp6 juta per bulan.

Selain itu, sebagai influencer di media sosial, dia juga bisa mendapatkan penghasilan lebih dari sponsor, jasa endorsement, hingga komisi afiliasi.