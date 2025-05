A3000 Cultural Collective Reinkarnasi Jadi Destinasi Kuliner dan Musik

Bisnis.com, JAKARTA - Lokasi hang out untuk sekadar berkumpul bersama sahabat di Jakarta kini menjadi tempat yang diminati.

Mulai dari kafe hingga ruang komunitas, terutama bagi mereka yang suka kuliner dan mendengarkan musik.

Kini, ada satu tempat yakni A3000 Cultural Collective yang akan menjadi lanskap konsep baru untuk lokasi hang out dengan tawaran kuliner dan musik di wilayah Jakarta.

A3000 akan reinkarnasi menjadi Space Available Self Care Community Center (SASCCC), dimana Space Available Jakarta bertujuan menjadikannya sebagai pusat komunitas dan kreativitas.

Menurut Hendy Kana, Founder dari A3000 Cultural Collective A3000 Cultural Collective akan dikembangkan dengan merajut kembali benang merah yang menghubungkan setiap elemen semangat inovasi, apresiasi terhadap budaya, dan keinginan untuk terus menciptakan sesuatu yang relevan dan berdampak.

"Di dalamnya akan ada 3000 Gastronomia dan Tripo 3000 terus mendorong batasan dalam dunia kuliner dan hiburan malam. Kami percaya bahwa dengan sinergi antar unit usaha ini, A3000 Cultural Collective dapat kembali menjadi kekuatan yang signifikan dalam memajukan kreativitas dan gaya hidup di Indonesia." ujarnya.

3000 Gastronomia menawarkan cita rasa yang berorientasi pada masa depan. Sebagai bagian dari portofolio Food & Beverage, 3000 Gastronomia menawarkan kreasi kuliner inovatif dan pengalaman bersantap yang unik melalui berbagai konsep seperti Oyster Dealer (hadir di PIK, Ashta, dan Bali), zerø inn, dan Soora.

Fokusnya adalah pada hidangan dan minuman yang tidak hanya lezat namun juga visioner, menggabungkan inovasi, kualitas terbaik, dan sentuhan gastronomi masa depan dalam setiap sajian.

Sementara itu, Tripo 3000 wadah musik underground Jakarta dan Bali yang kerap menggelar pesta avant-garde dan acara-acara.

"Kami telah menjamu sederet DJ dan artis kelas dunia, membuktikan komitmen kami untuk terus mengkurasi line-up terbaik dan menciptakan pengalaman yang mendefinisikan ulang budaya underground, menjalin koneksi, dan menetapkan standar baru untuk kehidupan malam di Jakarta dan Bali," paparnya.