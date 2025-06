Konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025 Hadir dengan Panggung 360 Derajat

Bisnis.com, JAKARTA -All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa siap meriahkan konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025, besok Rabu, 11 Juni 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pukul 19.30 WIB.

Dipromotori oleh Color Asia Live dan Otello Asia dengan Partner Tiket TIX.ID ini menghadirkan pengalaman panggung 360° yang imersif dan inovatif dengan pertunjukan dari All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa. Kolaborasi mereka dalam satu panggung akan menjadi momen langka dan spektakuler yang wajib disaksikan.

Tiket untuk penjualan umum masih dapat diperoleh melalui heartandsouljkt.com, sementara tiket presale UOB Exclusive telah habis terjual.

Berikut harga tiketnya

Sale​ General Sale

• VVIP​​: Rp. 2,450,000 (Sold Out)​Rp. 2,950,000

• Diamond​: Rp. 2,000,000 (Sold Out)​Rp. 2,450,000

• Gold​​: Rp. 1,250,000 (Sold Out)​Rp. 1,750,000

• Silver​​: Rp. 750,000 (Sold Out)​Rp. 1,050,000

David Ananda, Managing Director, Color Asia Live “Kami bangga menghadirkan konser dengan konsep panggung 360° yang memberikan pengalaman berbeda dan mendalam bagipenonton di Jakarta.

Lineup Super Group dengan kolaborasiistimewa dari All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa hari ini sedang melakukan rehearsal sebagai persiapan penampilankonser besok.

Kkonser Heart & Soul Live in Jakarta besok malam dipercaya akan menjadi momen yang berkesan.

Sysan Ibrahim, CEO, Otello Asia menambahkan "Heart & Soul Live in Jakarta 2025 adalah wujud komitmen pihaknya dalam menghadirkan pertunjukan berkualitas dunia di Indonesia.

"Kami berharap konser ini menjadi kenangan indah bagi seluruh penonton." tambahnya.

Dia menjelaskan konser ini menawarkan pengalaman musik yang mendalamdengan panggung yang memungkinkan penonton menyaksikanaksi dari segala sudut, menghadirkan lagu-lagu hits seperti :

• Back at One – Brian McKnight

• I Swear – All-4-One

• One Last Cry – Brian McKnight

• I Can Love You Like That – All-4-One

• Serba Salah – Raisa

• Mantan Terindah - Raisa

• And many more!