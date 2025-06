Wonder Woman Terbaru versi James Gunn dalam Proses Pengembangan

Bisnis.com, JAKARTA — DC Studios kini tengah menggarap cerita untuk serial terbaru Wonder Woman. Wonder Woman adalah salah satu superhero ikonik dari semesta DC, yang dikenal dengan nama aslinya Diana Prince.

Dia dikaruniai kekuatan super, kecepatan, daya tahan luar biasa, serta senjata legendaris seperti Lasso of Truth, perisai, dan gelang anti-peluru, Wonder Woman menjadi simbol keberanian, keadilan, dan harapan.

Sejak kemunculannya di komik hingga layar lebar, Wonder Woman dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan perdamaian, kesetaraan, dan melindungi dunia dari berbagai ancaman. Kini, Wonder Woman bersiap memulai babak baru dalam semesta sinematik DC yang tengah dibangun kembali di bawah kepemimpinan James Gunn dan Peter Safran.

Dikutip dari Entertainment Weekly (EW), Senin (16/06/2025), CEO DC Studios James Gunn menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang dalam tahap penulisan serial Wonder Woman terbaru.

James Gunn menjelaskan bahwasannya Wonder Woman adalah proyek terpisah dari serial Wonder Woman : Paradise Lost, di HBO/Max yang sudah diumumkan sebelumnya. Lebih lanjut Dia menambahkan, film ini akan menjadi tambahan dari serial HBO yang mengisahkan tentang kampung halaman Wonder Woman, Themyscira, yang menurut Gunn “berjalan lambat, tapi tetap bergerak.” dikutip dari EW.

Wonder Woman dipastikan akan menjadi salah satu karakter penting dalam DCU ke depannya. James Gunn menegaskan bahwa Superman, Batman, Supergirl, dan Wonder Woman merupakan tokoh-tokoh yang sangat krusial dalam semesta ini.

“Saya rasa pernyataan itu merujuk pada apa yang pernah saya sampaikan. Bukan berarti hanya empat karakter itu yang utama, tetapi keempatnya memang memiliki peran yang sangat penting bagi kami. Saat ini, saya puas dengan perkembangan dua karakter di antaranya, sementara dua lainnya masih dalam tahap penanganan,” ujar Gunn.

Namun sampai saat ini, siapa yang akan memerankan Wonder Woman dalam DCU masih menjadi tanda tanya.

Pasalnya, Gal Gadot, yang telah memerankan Wonder Woman sejak 2016, tidak pernah dijanjikan apapun oleh Gunn dan Safran. Dan hingga kini, Gunn menegaskan bahwa peran Wonder Woman di DCU baru tersebut memang belum ditentukan siapa pemerannya karena masih dalam tahap casting.

Diketahui Gal Gadot telah memerankan Wonder Woman dalam berbagai franchise DC mulai dari Batman v Superman: Dawn of Justice karya Zack Snyder, dilanjutkan dengan dua film Wonder Woman yang disutradarai Patty Jenkins, film Justice League (termasuk dua versi jika menghitung Snyder Cut), serta tampil sebagai cameo dalam Shazam! Fury of the Gods dan The Flash.

Wonder Woman 3 sempat dikembangkan bersamaan dengan momen saat Gunn dan Safran diangkat menjadi bos baru DC Studios. Namun, pada Desember 2022, muncul kabar mengejutkan bahwa proyek Wonder Woman 3 versi Gal Gadot dan Patty Jenkins resmi dibatalkan. (Muhamad Ichsan Febrian)