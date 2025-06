Mariah Carey Akan Konser di Indonesia, Ini Profil dan Cara Beli Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA — Diva pop dunia Mariah Carey akan hadir di Indonesia pada 4 Oktober 2025. Sebelum berburu tiket, simak profil singkat sang ikon dan info lengkap konsernya di sini!

Dilansir dari Instagram @colorasialive, Rabu (18/6/2025), konser Mariah Carey bertajuk The Celebration of Mimi akan digelar pada Sabtu, 4 Oktober 2025 di Sentul International Convention Center (SICC). Penjualan tiket akan dibuka pada Kamis, 19 Juni 2025 pukul 11.59 WIB.

Profil Mariah Carey

Dia lahir pada 27 Maret 1969, di Huntington, New York, Amerika Serikat, Mariah Carey adalah penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan aktris asal Amerika Serikat. Dikenal dengan jangkauan vokal yang luar biasa.

Kemampuan "whistle register" yang khas, dan aransemen lagu Mariah Carey yang kompleks, membuatnya telah menorehkan namanya dalam sejarah musik sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Diantaranya mencetak 19 lagu No. 1, terbanyak dibandingkan solois mana pun dalam sejarah Billboard Hot 100, dikutip dari Biography.

Sejak memulai debutnya bersama Columbia Records di usia 18 tahun, Mariah Carey telah merilis 15 album studio, termasuk dua album soundtrack. Hampir seluruh albumnya sukses menembus lima besar tangga lagu Billboard 200, dengan enam di antaranya meraih posisi puncak.

Hingga kini, dia telah mencatat penjualan lebih dari 200 juta album secara global. Di Amerika Serikat, Carey menempati peringkat keempat sebagai penyanyi perempuan dengan penjualan tertinggi sepanjang masa, setelah Rihanna, Taylor Swift, dan Beyoncé.

Mariah Carey memiliki deretan lagu hits yang telah mendominasi tangga lagu global selama beberapa dekade. Beberapa di antaranya yang familiar di telinga banyak orang antara lain All I Want for Christmas Is You, Hero, We Belong Together, serta Obsessed yang belakangan ini kembali populer.

Konser Mariah Carey : The Celebration of Mimi

Konser The Celebration of Mimi akan membawa penggemar menyusuri perjalanan karier Mariah Carey secara kronologis melalui deretan lagu-lagu hitsnya. Dibuka dengan single debut Vision of Love, konser ini menampilkan sejumlah lagu ikonik dan favorit penggemar, seperti Hero, Fantasy, We Belong Together, dan masih banyak lagi.

Pertunjukan akan ditutup dengan pilihan lagu dari album The Emancipation of Mimi yang dirilis pada tahun 2005. Konser ini akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC) dengan kapasitas 8.000 penonton, di mana seluruhnya akan mendapatkan tempat duduk.

Penonton akan disuguhkan penampilan vokal memukau dari Mariah Carey, mulai dari balada emosional hingga lagu-lagu enerjik, semuanya dikemas dalam produksi panggung modern dengan pencahayaan dramatis dan visual latar yang memanjakan mata.

Dalam sesi storytelling yang hangat dan intim, Mariah Carey juga akan berbagi kisah serta kenangan pribadi di balik lagu-lagu favoritnya, menciptakan pengalaman konser yang tak hanya megah, tetapi juga penuh makna.

Cara Pembelian Tiket Konser Mariah Carey

Tiket konser Mariah Carey mulai dijual secara daring pada 19 Juni 2025 pukul 11.59 WIB. Penjualan tiket hanya tersedia melalui dua kanal resmi, yaitu tiket.com dan MARIAHCAREYINDONESIA.COM.

Terdapat tujuh kategori tiket konser Mariah Carey, semuanya menggunakan nomor kursi. Harga tiket berkisar antara Rp 1,25 juta hingga Rp 7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- Super VVIP: Rp7.000.000

- Sapphire VIP: Rp6.000.000

- Diamond VIP: Rp4.500.000

- Platinum: Rp4.000.000

- Gold: Rp2.950.000

- Silver: Rp2.100.000

- Bronze: Rp1.250.000

Harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah dan biaya administrasi sebesar 20 persen.