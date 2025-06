Siap-siap Penggemar, Mariah Carey Bakal Konser di Jakarta Oktober 2025

Bisnis.com, JAKARTA -Diva dunia Mariah Carey akan menggelar konser di Jakarta dengan tema “Mariah Carey – The Celebration of Mimi”, yang akan digelar pada Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB di Sentul International Convention Center (SICC).

Konser istimewa ini akan menjadi penghormatan bagi karier gemilang Mariah Carey sekaligus menampilkan vokal khasnya dalam sebuah malam yang sarat kemewahan, nostalgia, dan produksi panggung yang luar biasa.

“The Celebration of Mimi” akan mempersembahkan lagu-lagu hits terbaik Mariah Carey sekaligus single terbarunya yang berjudul “Type Dangerous”. Dari lagu inspiratif seperti “Hero”, “My All”, “Always Be My Baby”, “Obsessed”, “I Still Believe”, “Without You”, “Love Takes Time”, “Fantasy” hingga lagu ballad populer “We Belong Together,” para penggemar Mariah Carey “The Lambily” (sebutan fans Mariah Carey) akan diajak menikmati perjalanan vokal Mariah Carey yang luar biasa dengan rentang lima oktaf yang mengagumkan.

Pertunjukan ini menghadirkan suara vokal yang memukau, balada penuh emosi, serta lagu-lagu cepat yang enerjik, semua dipadukan dengan produksi panggung modern, pencahayaan dramatis, dan visual latar yang memukau.

Dalam sesi storytelling yang hangat dan intim, Mariah Carey akan berbagi kisah dan kenangan pribadi di balik lagu-lagu favoritnya, menghadirkan pengalaman yang penuh makna bagi seluruh penonton.

David Ananda, Managing Director Color Asia Live, mengutarakan rasa bahagianya bisa mendatangkan Mariah Carey ke Indonesia, beliau mengungkapkan: “Setelah perjuangan keras selama tiga tahun terakhir, akhirnya kami berhasil meyakinkan Mariah Carey untuk kembali tampil di Indonesia. Mariah Carey sangat antusias untuk tampil di hadapan para penggemarnya The Lambily di tanah air. Dia berjanji akan memberikan penampilan yang super spektakuler bagi semua yang hadir di konsernya nanti di SICC.”

Untuk menyaksikan konser “Mariah Carey – The Celebration of Mimi” tiket akan mulai dijual pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 11.59 WIB.

Tiket resmi hanya dapat bisa diperoleh secara eksklusif di Tiket.commelalui situs resmi www.MariahCareyIndonesia.com.

Mariah Carey lahir dan besar di Huntington, New York, dan mulai dikenal luas pada tahun 1990 lewat album debutnya yang bertitel sama, yang menampilkan kemampuan vokal dengan rentang dan kontrol luar biasa yang langsung membedakannya. Dengan latar belakang pelatihan jazz dan klasik, ia menjadi artis pertama yang berhasil menempatkan lima single pertamanya di posisi nomor satu Billboard Hot 100. Selama lebih dari tiga puluh tahun, Mariah telah mengukuhkan dirinya sebagai superstar lintas genre, menggabungkan R&B, pop, hip-hop, dan musik liburan menjadi sebuah warisan musik yang tak lekang oleh waktu.

Mariah Carey memegang rekor sebagai artis solo dengan 19 lagu yang mencapai posisi nomor 1 di Billboard Hot 100, menjadikannya pemegang rekor terbanyak dalam kategori ini. Hingga saat ini, ia telah menjual lebih dari 200 juta keping di seluruh dunia dan meraih lima penghargaan Grammy, 10 American Music Awards, serta sejumlah Guinness World Records. Di luar musik, Mariah juga aktif melalui Mariah Carey Foundation dan kerja sama dengan organisasi seperti Make-A-Wish Foundation, yang menunjukkan komitmennya untuk mendukung kesehatan anak-anak dan bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia.