Apakah Brokoli Bisa Cegah Kanker Kolorektal?

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 1,9 juta kasus baru kanker kolorektal di seluruh dunia, menjadikannya kanker ketiga paling umum di dunia.

Jenis kanker ini juga dikenal sebagai kanker usus besar atau usus saat ini sedang meningkat pada orang di bawah usia 50 tahun.

Para ilmuwan percaya bahwa peningkatan risiko kanker kolorektal dini ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk gaya hidup yang tidak banyak bergerak, obesitas, konsumsi alkohol, faktor lingkungan, dan pola makan yang tinggi makanan olahan.

Baca Juga Studi Ungkap Brokoli bisa Cegah Risiko Kanker

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa berfokus pada jenis makanan tertentu, seperti makanan nabati utuh, serat pangan, produk susu (Trusted Source), dan ikan dapat membantu menurunkan risiko kanker usus besar seseorang.

Sekarang, sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal BMC Gastroenterology (Trusted Source) menambahkan sayuran silangan—seperti brokoli, kubis Brussel, dan kembang kol ke dalam daftar ini dengan bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi sayuran ini dapat membantu menurunkan risiko kanker usus besar.

Dalam studi ini, para peneliti menganalisis data dari total 17 studi, yang melibatkan lebih dari 97.000 partisipan, untuk mencari potensi hubungan antara jumlah konsumsi sayuran silangan dan kejadian kanker usus besar, yang dikenal sebagai hubungan dosis-respons.

Baca Juga Brokoli Bisa Kontrol Gula Darah, Baik untuk Penderita Diabetes

Pada kesimpulan studi, para peneliti menemukan bahwa partisipan studi yang mengonsumsi lebih banyak sayuran silangan antara 20 hingga 40 gram (g) per hari memiliki risiko kanker usus besar 20% lebih rendah, dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi lebih sedikit.

Secara keseluruhan, para ilmuwan menemukan bahwa mengonsumsi sekitar 20 gram sayuran silangan per hari memberikan perlindungan paling besar, dan efek perlindungannya mencapai titik terendah antara mengonsumsi 40 hingga 60 gram per hari.

Bagaimana sayuran silangan dapat membantu menurunkan risiko kanker kolorektal?

Baca Juga Manfaat Brokoli, Bisa Mencegah Kanker Leher Hingga Kepala

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sayuran silangan, seperti kangkung dan kubis, dapat membantu menurunkan risiko kanker dengan mengandung senyawa pelawan kanker tertentu seperti sulforafan dan indol.

Monique Richard, MS, RDN, LDN, ahli gizi terdaftar dan pemilik Nutrition-In-Sight, yang tidak terlibat dalam tinjauan ini, menjelaskan kandungan serat larut dan tidak larut juga memberi makan mikrobiota di usus, dan membantu menjaga lapisan usus tetap sehat dan aktif saat bergerak dengan menghambat pertumbuhan bakteri.

Studi sebelumnya telah mengaitkan konsumsi sayuran silangan dengan penurunan risiko kanker usus besar, ovarium, prostat, kandung kemih, paru-paru, lambung, dan pankreas.

Diperlukan lebih banyak studi validasi

Nilesh Vora, MD, seorang ahli hematologi dan onkologi medis bersertifikat serta direktur medis MemorialCare Todd Cancer Institute di Long Beach Medical Center di Long Beach, CA, berkomentar bahwa ia menemukan hasil yang sangat menggugah pikiran, dan mengatakan bahwa hasil tersebut dapat membantu menghasilkan hipotesis antara asupan sayuran silangan dan kejadian kanker usus besar.

"Kami melihat peningkatan yang sangat tinggi pada kanker usus besar, terutama di kalangan individu yang lebih muda," jelasnya.

"Kami tidak memiliki penjelasan yang lebih baik selain penyebab lingkungan, salah satunya pola makan, dan pilihan gaya hidup lain seperti olahraga. Saya pikir penelitian yang mendalami hal ini dapat lebih memperjelas mengapa insiden meningkat dan juga memberi kita cara potensial untuk mengurangi insiden kanker usus besar." paparnya.

Meskipun demikian, Vora mengatakan ia ingin melihat lebih banyak studi validasi untuk penelitian ini.