Ini Dia 7 Vila dan Resort di Bali dan Sumba yang Raih Penghargaan Internasional

Bisnis.com, JAKARTA - Bali merupakan surga dunia yang memiliki banyak destinasi wisata yang menarik turis asing maupun lokal.

Karena banyaknya destinasi wisata itu, maka bisnis vila, hotel dan resort menjamur.

Bahkan, banyak juga vila dan resort di Bali yang meraih banyak penghargaan skala internasional.

Dilansir dari Indonesia Travel, ada 7 resor luar biasa yang terletak di wilayah Sumba dan Bali yang meraih penghargaan global berikut ini

1. Nihi Sumba – Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Nihi Sumba, terletak di Pulau Sumba yang indah di Nusa Tenggara Timur, memikat dengan 27 vila berdesain uniknya, memancarkan gaya khas Sumba dan menawarkan beragam fasilitas lengkap yang menjamin liburan yang sempurna. Dalam peringkat bergengsi 50 Hotel Terbaik Dunia tahun 2023, Nihi Sumba dengan bangga menempati posisi ke-18.

Di luar kenyamanan dan desain vila, Nihi Sumba memikat dengan panorama pantai berpasir putih, laut biru, dan perbukitan hijau yang rimbun, mengundang Anda untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam Sumba.

Jika Anda menyukai aktivitas fisik, ada banyak pilihan kegiatan seru: Mulai dari berselancar di atas ombak, menjelajahi keajaiban bawah laut dengan snorkeling, mengikuti ekspedisi Sumba, mengikuti Petualangan Sungai Wanukaka, atau menyelami desa-desa lokal di sekitar Sumba – pilihannya sungguh mendebarkan. Dan jangan lewatkan pengalaman kuliner Sumba yang lezat; wajib dicoba selama menginap.

Tarif Nihi Sumba mulai dari USD 945, atau setara dengan Rp14.066.325 per malam.

2. Cap Karoso - Karoso, Sumba Barat Daya

Masih di Pulau Sumba yang menawan, resor mewah lainnya menanti Anda. Resor ini bernama Cap Karoso dan terletak di wilayah Karoso, Sumba Barat Daya, Indonesia. Cap Karoso, yang dibuka pada Agustus 2023, telah meraih pengakuan sebagai Resor Terbaik di Asia dalam Ahead Awards 2023.

Cap Karoso berdiri sebagai resor yang benar-benar unik, menawarkan akomodasi mewah tepat di tepi pantai Karoso yang mempesona. Di sini, Anda dapat menyaksikan keindahan matahari terbenam yang memukau, memandangi laguna biru, dan membenamkan diri di desa-desa tradisional Sumba.

Cap Karoso menawarkan beragam pilihan kamar dan 20 vila yang mengesankan, memadukan seni dan desain kontemporer dengan warisan budaya Sumba. Selain itu, terdapat klub pantai yang siap melayani Anda, di mana Anda dapat menikmati hidangan lezat di restorannya atau melakukan aktivitas santai lainnya.

Harga per malam mulai dari USD 320, atau setara dengan Rp4.929.129. Untuk mencapai surga ini, Anda dapat transit melalui Bali menuju Bandara Tambolaka di Sumba. Perjalanan dari bandara ke Cap Karoso hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit.

3. Potato Head Village - Seminyak, Kuta, Bali

Dari Sumba, mari kita beralih ke Bali, Pulau Dewata, yang tak pernah berhenti memukau dengan kekayaan destinasi wisatanya yang pasti akan membuat Anda terpikat. Selain menikmati pantai dan menyaksikan matahari terbenam yang memukau, menginap di Potato Head Village wajib masuk dalam daftar Anda saat berlibur di Bali.

Saat berkunjung ke sini, Anda akan disambut oleh keindahan khas instalasi seni, klub hiburan, panggung musik, perpustakaan, dan pusat perbelanjaan. Berkat konsepnya yang unik, resor ini berhasil menempati peringkat ke-40 dalam daftar 50 Hotel Terbaik Dunia untuk tahun 2023.

Potato Head Village terletak di Seminyak, Kuta Utara, Badung, Bali, menawarkan beragam fasilitas menarik untuk Anda nikmati. Anda dapat memilih untuk menginap di Potato Head Suite, hotel bintang lima yang ramah lingkungan, atau menikmati hiburan di Potato Head Beach Club.

Selain mengusung etos keberlanjutan, desain akomodasi ini memadukan gaya kontemporer dengan elemen modern dan warisan budaya di seluruh bangunannya. Harga menginap per malam mulai dari USD 540, atau setara dengan Rp8.317.998.