Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Poster film Sukma/youtube
Entertainment

Deretan Film Indonesia yang Tayang di Bioskop Sepanjang September 2025

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Rabu, 27 Agustus 2025 - 14:10
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan September 2025, sederet film Indonesia sudah dijadwalkan bakal tayang di bioskop.

Seperti bulan-bulan sebelumnya, kali ini film-film bioskop yang tayangpun didominasi oleh film horor dan misteri.

Berikut deretan film Indonesia yang bakal tayang di bioskop pada September 2025

1. Agape: the Unconditional Love

Tanggal rilis: 04-09-2025

Baca Juga Film Laga Terbaru Jackie Chan, The Shadow's Edge, Melesat ke Posisi 1 Box Office China

Delapan orang dari latar belakang berbeda bertemu di rumah sakit. Sania (Maudy Koesnaedi), ibu tunggal yang berjuang demi putrinya Kira (Sarah Beatrix) yang sakit leukemia; Gigi (Rania Putrisari) dan Gino (Pangeran Lantang), kakak beradik yatim piatu yang saling menjaga; Daffa (Tanta Ginting) dan Bimo (Samuel ...

Sutradara: Arie Azis
Pemeran: Rania Putrisari, Pangeran Lantang, Tanta Ginting, Meriam Bellina, Tyo Pakoesadewo, Maudy Koesnaedi, Samuel Rizal, Sarah Beatrix

2. Menjelang Magrib 2: Wanita yang Dirantai

Tanggal rilis: 04-09-2025

Baca Juga Deretan 5 Film Zombie Terbaik Sepanjang Masa

Cerita dengan latar belakang tahun 1920, pada masa itu Stovia era hindia Belanda melahirkan lulusan kedokteran pribumi. Cerita diawali oleh dokter muda lulusan Stovia bernama Giandra (Aditya Zoni) membaca koran Javasche Courant tentang gadis di desa Karuhun yang dipasung. Pada masa itu pemasungan bagian dari ...

Sutradara: Helfi Kardit
Pemeran: Aditya Zoni, Mutia Datau, Ajeng Fauziah, Aisha Kastolan, Aurelia Lourdes

3. Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Tanggal rilis: 04-09-2025

Baca Juga Sinopsis Labinak, Film Horor Kanibal yang Hadirkan Cameo Sumanto

Saat beasiswa kuliah kedokterannya terancam dicabut, Alin (Amanda Rawles) yang merantau terpaksa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, pandangan Alin berubah. Ia baru tahu bahwa ibunya hidup susah sementara ayahnya jarang ada di rumah. Adik (Nayla Purnama) dan kakaknya (Eva Celia) juga harus menanggung ...

Sutradara: Kuntz Agus
Pemeran: Bucek, Nayla Purnama, Sha Ine Febriyanti, Eva Celia, Amanda Rawles

4. Mama: Pesan dari Neraka

Tanggal rilis: 11-09-2025

Putri (Callista Arum) selama ini mengenal Sari (Nova Eliza), ibunya hanya sebagai peramal tarot hebat yang dipercaya banyak pejabat dan pengusaha besar. Kenangan tentang ibunya hampir tidak ada. Sampai kemudian, Sari meninggal karena sebuah kecelakaan. Suatu hari, Putri mendapat pesan singkat melalui handphonenya berasal dari ...

Sutradara: Azhar Kinoi Lubis
Pemeran: Nova Eliza, Hannah Al Rashid, Callista Arum

5. Sukma

Tanggal rilis: 11-09-2025

Arini (Luna Maya) dan Hendra (Fedi Nuril) bercerai. Arini menikah lagi dengan Pram (Oka Antara), yang mampu membahagiakan Arini dan anaknya Iyan (Kiano Tiger Wong). Mereka kemudian pindah ke sebuah rumah di kota kecil, yang dirawat Bu Sri (Christine Hakim). Suasana rumah mulai berubah setelah ...

Sutradara: Baim Wong
Pemeran: Christine Hakim, Oka Antara, Fedi Nuril, Luna Maya

6. Lintrik: Ilmu Pemikat

Tanggal rilis: 11-09-2025

Merasa lelah dan ingin keluar dari kehidupan malam, Sari (Karina Icha) di Banyuwangi berencana merebut hati Rendy (Akbar Nasdar), cinta pertamanya sewaktu di SMA yang kini telah menjadi pengusaha di Jakarta dan menikahi sahabatnya Nilam (Fannita Posumah). Melalui petunjuk rekan seprofesinya Rini (Meisya Amira) Sari ...

Sutradara: Irham Acho Bahtiar
Pemeran: Meisya Amira, Akbar Nasdar, Yati Surachman, Donny Damara Prasa Dhana, Karina Icha

7. Gereja Setan

Tanggal rilis: 11-09-2025

Ribka (Kathleen Carolyne) mengalami titik terendah dalam hidupnya setelah hamil di luar nikah dan kehilangan calon suaminya, Matthew (Roy Romagny), dalam kecelakaan tragis. Orang tua Ribka memintanya untuk bersembunyi di luar kota agar tidak ada orang lain yang tahu "aib" tersebut. Ribka bertemu Gladys (Maddy ...

Sutradara: Daniel Tito Pakpahan
Pemeran: Richard Ivander, Mongol Stres, Kathleen Carolyne, Maddy Slinger

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025
Premium

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)
Premium

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade
Premium

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025
Entertainment

Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025

1 hari yang lalu
Film Laga Terbaru Jackie Chan, The Shadow's Edge, Melesat ke Posisi 1 Box Office China
Entertainment

Film Laga Terbaru Jackie Chan, The Shadow's Edge, Melesat ke Posisi 1 Box Office China

1 hari yang lalu
Deretan 5 Film Zombie Terbaik Sepanjang Masa
Entertainment

Deretan 5 Film Zombie Terbaik Sepanjang Masa

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Segini Kekayaan Travis Kelce, Tunangan Taylor Swift
Entertainment

Segini Kekayaan Travis Kelce, Tunangan Taylor Swift

2 jam yang lalu
Blue Origin Group Hadirkan Konsep Ritel Baru untuk Belanja dan Bermain di Satu Tempat
Info Travel

Blue Origin Group Hadirkan Konsep Ritel Baru untuk Belanja dan Bermain di Satu Tempat

2 jam yang lalu
Ajak Anak Bermain dan Belanja Bersama, Bisa Dorong Tumbuh Kembang dan Bikin Bahagia!
Relationship

Ajak Anak Bermain dan Belanja Bersama, Bisa Dorong Tumbuh Kembang dan Bikin Bahagia!

4 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Selamat! Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Tunangan

2

Jadwal, Line Up, dan Harga Tiket Pestapora 2025

3

Profil Travis Kelce yang Baru Saja Tunangan dengan Taylor Swift

4

Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro