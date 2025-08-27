Deretan Film Indonesia yang Tayang di Bioskop Sepanjang September 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan September 2025, sederet film Indonesia sudah dijadwalkan bakal tayang di bioskop.

Seperti bulan-bulan sebelumnya, kali ini film-film bioskop yang tayangpun didominasi oleh film horor dan misteri.

Berikut deretan film Indonesia yang bakal tayang di bioskop pada September 2025

1. Agape: the Unconditional Love

Tanggal rilis: 04-09-2025

Delapan orang dari latar belakang berbeda bertemu di rumah sakit. Sania (Maudy Koesnaedi), ibu tunggal yang berjuang demi putrinya Kira (Sarah Beatrix) yang sakit leukemia; Gigi (Rania Putrisari) dan Gino (Pangeran Lantang), kakak beradik yatim piatu yang saling menjaga; Daffa (Tanta Ginting) dan Bimo (Samuel ...

Sutradara: Arie Azis

Pemeran: Rania Putrisari, Pangeran Lantang, Tanta Ginting, Meriam Bellina, Tyo Pakoesadewo, Maudy Koesnaedi, Samuel Rizal, Sarah Beatrix

2. Menjelang Magrib 2: Wanita yang Dirantai

Tanggal rilis: 04-09-2025

Cerita dengan latar belakang tahun 1920, pada masa itu Stovia era hindia Belanda melahirkan lulusan kedokteran pribumi. Cerita diawali oleh dokter muda lulusan Stovia bernama Giandra (Aditya Zoni) membaca koran Javasche Courant tentang gadis di desa Karuhun yang dipasung. Pada masa itu pemasungan bagian dari ...

Sutradara: Helfi Kardit

Pemeran: Aditya Zoni, Mutia Datau, Ajeng Fauziah, Aisha Kastolan, Aurelia Lourdes

3. Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Tanggal rilis: 04-09-2025

Saat beasiswa kuliah kedokterannya terancam dicabut, Alin (Amanda Rawles) yang merantau terpaksa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, pandangan Alin berubah. Ia baru tahu bahwa ibunya hidup susah sementara ayahnya jarang ada di rumah. Adik (Nayla Purnama) dan kakaknya (Eva Celia) juga harus menanggung ...

Sutradara: Kuntz Agus

Pemeran: Bucek, Nayla Purnama, Sha Ine Febriyanti, Eva Celia, Amanda Rawles

4. Mama: Pesan dari Neraka

Tanggal rilis: 11-09-2025

Putri (Callista Arum) selama ini mengenal Sari (Nova Eliza), ibunya hanya sebagai peramal tarot hebat yang dipercaya banyak pejabat dan pengusaha besar. Kenangan tentang ibunya hampir tidak ada. Sampai kemudian, Sari meninggal karena sebuah kecelakaan. Suatu hari, Putri mendapat pesan singkat melalui handphonenya berasal dari ...

Sutradara: Azhar Kinoi Lubis

Pemeran: Nova Eliza, Hannah Al Rashid, Callista Arum

5. Sukma

Tanggal rilis: 11-09-2025

Arini (Luna Maya) dan Hendra (Fedi Nuril) bercerai. Arini menikah lagi dengan Pram (Oka Antara), yang mampu membahagiakan Arini dan anaknya Iyan (Kiano Tiger Wong). Mereka kemudian pindah ke sebuah rumah di kota kecil, yang dirawat Bu Sri (Christine Hakim). Suasana rumah mulai berubah setelah ...

Sutradara: Baim Wong

Pemeran: Christine Hakim, Oka Antara, Fedi Nuril, Luna Maya

6. Lintrik: Ilmu Pemikat

Tanggal rilis: 11-09-2025

Merasa lelah dan ingin keluar dari kehidupan malam, Sari (Karina Icha) di Banyuwangi berencana merebut hati Rendy (Akbar Nasdar), cinta pertamanya sewaktu di SMA yang kini telah menjadi pengusaha di Jakarta dan menikahi sahabatnya Nilam (Fannita Posumah). Melalui petunjuk rekan seprofesinya Rini (Meisya Amira) Sari ...

Sutradara: Irham Acho Bahtiar

Pemeran: Meisya Amira, Akbar Nasdar, Yati Surachman, Donny Damara Prasa Dhana, Karina Icha

7. Gereja Setan

Tanggal rilis: 11-09-2025

Ribka (Kathleen Carolyne) mengalami titik terendah dalam hidupnya setelah hamil di luar nikah dan kehilangan calon suaminya, Matthew (Roy Romagny), dalam kecelakaan tragis. Orang tua Ribka memintanya untuk bersembunyi di luar kota agar tidak ada orang lain yang tahu "aib" tersebut. Ribka bertemu Gladys (Maddy ...

Sutradara: Daniel Tito Pakpahan

Pemeran: Richard Ivander, Mongol Stres, Kathleen Carolyne, Maddy Slinger