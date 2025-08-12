Kolaborasi Viu dan HBO Max Meluncur di Asia Tenggara

Bisnis.com, JAKARTA - Warner Bros. Discovery dan Viu, platform OTT video streaming meluncurkan streaming bundle baru yang menghadirkan layanan HBO Max dan Viu dalam sebuah bundle berlangganan.

Dijadwalkan meluncur pada Q4 tahun ini di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, bundle ini menandai peluncuran perdana dari jenisnya di berbagai pasar di Asia Pasifik, dan akan menggabungkan konten Hollywood terbaik dengan hiburan premium Asia.

Pelanggan dapat menantikan tayangan perdana wajib tonton yang akan tayang dan kedalaman serta keluasan luar biasa dari dua penawaran pelengkap ini mencakup merek-merek global ikonis seperti HBO, Harry Potter, Game of Thrones, dan DC Universe, serta Viu Originals, drama Korea dan Tiongkok populer, hingga produksi lokal dari Asia Tenggara.

Baca Juga Review Film Nobody 2, Timo Tjahjanto Bikin Taman Bermain Jadi Medan Perang

Di HBO Max, penggemar dapat mengakses film-film blockbuster seperti A Minecraft Movie dan Sinners, waralaba kesayangan seperti Friends, serta serial HBO Original termasuk The Last of Us dan The White Lotus.

Selain itu, pelanggan dapat streaming program realitas terkenal seperti Running Man dan 2 Days 1 Night, drama Tiongkok seperti The Immortal Ascension dan Love Has Fireworks, serta drama Korea Viu Original yang akan datang, My Youth dan Taxi Driver 3.

“Mengikuti manfaat konsumen dan bisnis yang terbukti dari bundle HBO Max di bagian lain dunia, penawaran streaming baru ini akan menyediakan nilai hiburan yang kuat bagi konsumen di seluruh Asia Tenggara, dan membantu mendorong pertumbuhan pelanggan serta retensi yang lebih kuat,” kata James Gibbons, Presiden Warner Bros. Discovery, Asia Pasifik.

“Dengan akses ke dua koleksi pelengkap dan kelas dunia dalam sebuah bundle berlangganan, penggemar lokal dapat menikmati lebih banyak pilihan — mulai dari film dan serial premium Hollywood hingga konten Asia lokal unggulan.”

Janice Lee, CEO Viu dan Managing Director PCCW Media Group, mengatakan kemitraan dengan Warner Bros. Discovery merupakan langkah meningkatkan pilihan hiburan dan memenuhi selera pemirsa yang terus berkembang.

"Dengan menggabungkan konten Hollywood dari HBO Max dan tayangan favorit Asia dari Viu dalam sebuah bundle berlangganan, kami menawarkan lebih banyak pilihan dalam tayangan, akses yang lebih mudah ke beragam konten, serta nilai lebih di berbagai jenis program." paparnya.

Baca Juga Data Pertumbuhan Ekonomi Angkat Sektor Konsumer Siklikal, FILM hingga SCMA Moncer

Bundle baru ini akan tersedia untuk pembelian langsung melalui situs resmi HBO Max dan Viu. Pelanggan dapat mengakses konten dari masing-masing layanan secara terpisah, dengan kompatibilitas konten, fitur, dan perangkat yang akan bervariasi sesuai layanannya. Detail lebih lanjut akan dibagikan dalam beberapa bulan ke depan.