Mengenal Fun Run, Tren yang Kian Diminati

Bisnis.com, JAKARTA -Fun Run yang kini sedang populer di masyarakat adalah salah satu kegiatan olahraga lari yang menyehatkan namun dikemas dengan menyenangkan.

Biasanya, fun run terbuka secara umum dan bisa diikuti oleh siapa saja, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Bahkan, fun run tidak memerlukan kriteria dan background khusus sebagai seorang atlet.

Istilah fun run pertama kali diciptakan pada tahun 1970-an dan digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas di mana orang akan berlari dalam jarak yang telah ditentukan dengan peraturan yang tidak terlalu ketat. Penyelenggaraan fun run biasanya dikaitkan dengan acara amal dan merayakan hal tertentu.

Kegiatan fun run tidak dibatasi oleh jumlah peserta. Selain itu, aktivitas ini biasanya dilakukan di pusat kota dan tidak memerlukan lapangan atau media khusus untuk berlari. Memasuki abad ke-21, penyelenggaraa Fun Run biasanya diadakan di jalan raya.

Salah satu kompetisi fun run paling populer di antaranya, Bay to Bakers, yang diadakan di San Fransisco, California. Pada 1986, Bay to bakers digelar dan diikuti oleh 110 ribu orang.

Jenis-jenis fun run

Ada fun run untuk setiap musim, alasan, dan tingkat kebugaran. Setiap jenis memiliki keunikannya sendiri:

Lari Musiman: Sambut semangat liburan dengan Gobble-thon, Turkey Trot, Jingle Run, atau Zombie Run.

Lari Bertema: Libatkan peserta dengan pilihan-pilihan menarik seperti lari semangat sekolah, lari bercahaya, lari warna, lari gelembung, lari lumpur, dan bahkan lari bertema pahlawan super.

Acara Khusus: Selenggarakan Walk-a-thon, acara "Race the principal", atau lari amal untuk mendukung tujuan tertentu.

Lari Ramah Keluarga: Selenggarakan berbagai aktivitas fisik untuk anak-anak dan keluarga, seperti rintangan tiup atau perburuan harta karun.

Jarak fun run

Pilih jarak yang sesuai dengan komunitas Anda, baik Anda menjamu pelari berpengalaman atau keluarga yang mencari hari yang menyenangkan:

Lari cepat 100 m: Sempurna untuk anak kecil dan pelari cepat

Lari 5 km: Pilihan populer bagi mereka yang mencari tantangan sedang.

3 km: Cocok untuk pelari kasual dan mereka yang baru mengenal olahraga ini.

1 km: Jarak yang mendorong semua orang untuk bergabung, tanpa memandang usia atau tingkat kebugaran.

1 mil: Target yang dapat dicapai oleh banyak orang, dan pilihan yang menyenangkan untuk lari satu mil bertema.

Sebanyak mungkin putaran di lintasan yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan: Menawarkan fleksibilitas dan menambahkan elemen kompetisi yang menarik.

Salah satu fun run yang baru saja digelar di Jakarta yakni yang diusung oleh ISACA Indonesia Chapter,RS Primaya, dan Bapak Sandiaga Uno, dengan diikuti oleh sekitar 200 peserta.

Kegiatan berupa lari santai dan jalan santai ini dimulai dan berakhir di titik kumpul Uno Chill Spot. Selain mendorong gaya hidup sehat dan kebersamaan di kalangan anggota, acara ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap UMKM binaan Sandiaga Uno yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

“ISACA Fun Run dirancang bukan sekadar olahraga, tetapi juga wadah mempererat hubungan antaranggota, memupuk kebersamaan, dan mendukung ekosistem sehat baik dari sisi gaya hidup maupun ekonomi lokal. Ini sejalan dengan semangat ISACA untuk membangun komunitas yang sehat, solid, sekaligus berdaya saing,” ujar Harun Al Rasyid, President ISACA Indonesia Chapter.

ISACA sendiri saat ini memiliki lebih dari 170.000 anggota profesional di 180 negara.