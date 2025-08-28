Jaga Rahasia Anda dari Tipe Orang Berikut Ini, Bisa Bocor!

Bisnis.com, JAKARTA - Memiliki teman, atau sahabat untuk saling berbagi merupakan hal yang menyenangkan dan dibutuhkan.

Kadangkala, Anda juga berbagi rahasia Anda pada teman atau sahabat dan berharap mereka menyimpannya tanpa menyebarkannya pada siapapun.

Namun, ada beberapa tipe orang yang sebaiknya Anda hindari berbagi rahasia Anda, sekalipun dia sahabat Anda.

Dilansir dari bolde berikut 14 tipe orang yang harus Anda jaga rahasia Anda darinya

1. Pencinta Gosip

Anda tahu tipe orang seperti itu mereka memperlakukan gosip seperti olahraga Olimpiade. Mereka mungkin tampak seperti pendengar yang baik, tetapi begitu Anda berpaling, mereka tak kuasa menahan diri untuk berbagi rahasia Anda sebagai berita hangat terbaru.

Sebuah artikel di Psychology Today karya Dr. Susan Krauss Whitbourne menyebutkan bahwa individu yang sering bergosip sering kali memiliki tingkat pengendalian diri yang rendah, sehingga mereka menjadi orang kepercayaan yang tidak dapat diandalkan.

Tidak masalah jika Anda berbincang dari hati ke hati dengan mereka; rahasia Anda bisa jadi pembuka percakapan mereka berikutnya. Untuk melindungi informasi pribadi Anda, sebaiknya hindari menceritakan rahasia Anda kepada seseorang yang menyukai sensasi berbagi cerita.

2. Orang yang Terlalu Sering Berbagi

Orang ini menceritakan kisah hidupnya dengan sangat detail kepada siapa pun yang mau mendengarkan. Dari diet terbarunya hingga masalah hubungan mereka, tidak ada yang terlarang. Mungkin awalnya tampak tidak berbahaya—mereka memang terbuka, kan?—tetapi kecenderungan mereka untuk berbagi segala hal tentang kehidupan mereka sendiri dapat membuat rahasia Anda tidak lagi menjadi rahasia pribadi. Jika mereka tidak merahasiakan informasi mereka sendiri, mengapa mereka merahasiakan informasi Anda?

3. Teman yang Serba Serbi

Mereka menyenangkan, spontan, dan selalu senang bersenang-senang, tetapi keandalan bukanlah keunggulan mereka. Teman ini adalah orang yang membatalkan rencana di menit terakhir atau lupa datang.

Menurut Dr. Andrea Bonior dalam sebuah artikel untuk The Cut, perilaku serbi terkadang dapat bersumber dari masalah mendasar seperti kecemasan atau ketakutan akan komitmen, yang juga dapat memengaruhi seberapa baik mereka menyimpan rahasia. Jika Anda tidak dapat mengandalkan mereka untuk mengingat kencan minum kopi, dapatkah Anda benar-benar mempercayakan mereka dengan sesuatu yang lebih serius? Kurangnya konsistensi mereka menjadikan mereka pilihan yang berisiko untuk berbagi informasi sensitif.

4. Kompetitor

Di mata mereka, hidup hanyalah serangkaian kompetisi, dan mereka selalu bermain untuk menang. Orang-orang ini dapat mengubah situasi apa pun menjadi tantangan pribadi, bahkan rahasia Anda. Mencurahkan isi hati kepada mereka mungkin terasa seperti Anda memberi mereka amunisi untuk putaran persaingan berikutnya. Jika mereka melihat rahasia Anda sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, mereka mungkin tidak ragu untuk menggunakannya untuk meningkatkan status mereka sendiri.

5. Pecandu Media Sosial

Di era berbagi berlebihan secara daring, beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk mengunggah setiap detail kehidupan mereka di media sosial. Orang seperti ini mungkin tidak secara sadar berniat mengkhianati kepercayaan Anda, tetapi dorongan mereka untuk berbagi bisa sangat kuat.

Sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Computers in Human Behavior menemukan bahwa orang yang sangat aktif di media sosial cenderung memiliki tingkat impulsivitas yang lebih tinggi, yang dapat membuat mereka rentan membagikan informasi sensitif tanpa berpikir. Mereka mungkin membocorkan sesuatu dalam pembaruan status atau cerita Instagram, tanpa menyadari batas yang telah mereka lewati. Begitu rahasia Anda terbongkar, mustahil untuk menariknya kembali.

6. Individu yang Mudah Terbakar

Orang yang mudah marah bisa jadi tidak terduga, dan emosi dapat menyebabkan mereka bertindak gegabah. Saat amarah melanda, mereka mungkin tidak berpikir dua kali sebelum menggunakan rahasia Anda sebagai amunisi. Sekalipun mereka tampak dapat dipercaya saat tenang, suasana hati mereka dapat berubah dengan cepat. Dalam situasi yang memanas, rahasia terdalam Anda bisa menjadi kerusakan tambahan. Sebaiknya berhati-hati dengan mereka yang memiliki riwayat perilaku meledak-ledak.

7. Orang yang Terpisah Secara Emosional

Orang ini mungkin tampak seperti pendengar yang baik karena jarang terlibat secara emosional. Sikapnya yang logis dan apa adanya mungkin menarik Anda saat Anda membutuhkan teman curhat. Namun, kurangnya koneksi emosional mereka dapat berarti mereka tidak memahami pentingnya rahasia Anda. Menurut psikolog klinis Dr. Seth Meyers, yang diterbitkan dalam Psychology Today, individu yang terpisah secara emosional mungkin kesulitan berempati, sehingga mereka cenderung tidak memahami mengapa kerahasiaan penting bagi Anda. Jika mereka tidak merasakan beban dari apa yang Anda bagikan, mereka mungkin tidak berpikir dua kali untuk mengungkapkannya.