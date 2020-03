Debut Perdana, Film Animasi Fantasi Onward Rajai Box Office Akhir Pekan

Bisnis.com, JAKARTA – Film anyar dari Pixar dan Disney berjudul Onward (2020) memulai debutnya dengan berhasil merajai box office akhir pekan pasar domestik Amerika Utara.

Berdasarkan catata Box Office Mojo, film animasi fantasi besutan sutradara Dan Scanlon itu meraup pendapatan pekan pertama sebesar US$40 juta dari 4.310 titik penayangan di pasar domestik.

Kendati demikian, angka pendapatan awal ini bisa dibilang cukup mengecewakan dibandingkan film-film Pixar sebelumnya. Misalnya, Coco (2017) dengan debut awal sebesar US$50,8 juta atau Inside Out (2015) dengan US$90,4 juta.

Film Onward bercerita tentang petualangan fantastik dua saudara (disuarakan oleh Tom Holland dan Chris Pratt) dalam upaya menghabiskan waktu terakhirnya dengan ayah mereka. Film pertama kali ditayangkan pada gelaran Berlin Film Festival 2020.

Secara penerimaan sosial, film ini cukup disambut positif. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 86 persen dari 227 penilaian kritikus dan 96 persen dari 3.035 penilaian penonton. Adapun situs Cinemascore mengganjar nilai A- untuk film ini.

Sayangnya, di beberapa pasar internasional film harus menemui hambatan karena dianggap menampilkan karakter lesbian dalam film. Negara di TImur Tengah seperti Kuwait, Oman, Qatar, dan Arab Saudi melarang pemutaran film Onward.

Berlanjut ke posisi runner up box office Amerika Utara, ditempati oleh film The Invisible Man (2020) dari Universal Pictures, yang pada pekan lalu memulai debutnya di posisi puncak.

Film horor fiksi ilmiah besutan sutradara Leigh Whannel itu mengumpulkan pendapatan sekitar US$15,1 juta dari 3.610 titik pemutaran film pada pekan kedua penayangannya. Hasil ini menambah pundi-pundi penghasilan film total sebesar US$98,2 juta.

The Invisible Man merupakan adaptasidari novel karya HG Wells dan film reboot dari serial film dengan judul yang sama pada 1930-an. Film bercerita tentang seorang perempuan yang merasa selalu diikuti oleh suaminya yang dikabarkan mati bunuh diri.

Film ini mendapatkan respons sosial yang positif dengan penilaian 91 persen kritikus dan 88 persen penoton pada situs pemeringkat Rotten Tomatoes. Sementara, situs Cinemascore memberikan nilai B+ untuk film horor tersebut.

Melengkapi posisi tiga besar box office akhir pekan Amerika Utara adalah film rilisan anyar dari Warner Bros berjuful The Way Back (2020) yang debut perdana dengan pendapatan US$8,5 juta dari 2.718 titik pemutaran film.

Film ini disutradara oleh Gavin O’Connor yang berkisah tentang seorang pekerja konstruksi yang direkrut untuk menjadi kepala pelatih tim bola basket di sekolah menengah. Film menampilkan sejumlah nama besar seperti Ben Affleck, Al Madrigal, Michaela Watkins, dan Janina Gavankar.

Berdasarkan penilaian situs Rotten Tomatoes film ini masih mendapatkan kategori ‘sega’ dengan skor 87 persen dari 118 kritikus dan 85 persen dari 863 penonton yang memberikan penilaian. Situs Cinemascore memberikan nilai B+ untuk film drama olahraga tersebut.

Berikut ini adalah peringkat lima besar box office Amerika Utara pada akhir pekan lalu (6-8 Maret 2020) :

Onward – US$40 juta

The Invisible Man – US$15,1 juta

The Way Back – US$8,5 juta

Sonic the Hedgehog – US$8 juta

The Call of the Wild – US$7 juta

