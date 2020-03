Pomelo Rilis Spring Summer 2020 Collection

Bisnis.com, JAKARTA - Pomelo telah resmi merilis Spring Summer 2020 Collection dengan pilihan gaya yang playful dan vibrant pada 4 Maret 2020.

Koleksi ini terinspirasi suasana summer getaway bersama sahabat terdekat yang menampilkan warna pastel cantik dan elemen floral cerah. Didesain oleh tim in-house Pomelo, koleksi ini menyorot detail eyelet serta motif Hawaiian unik yang dapat ditemukan dalam dress, atasan, dan masih banyak lagi.

Melalui koleksi musim panas ini, selaras dengan misi brand, Pomelo berkolaborasi dengan enam sosok wanita inspiratif dari berbagai pelosok Asia Tenggara, mulai dari Thailand, Indonesia, Singapura, hingga Malaysia. Keenam sosok wanita ini tidak hanya memiliki paras yang cantik, kepercayaan diri, serta talenta tetapi juga kisah unik dalam meraih kesuksesannya masing-masing. Salah satu wanita inspiratif tersebut adalah Raline Shah.

Wanita asal Medan ini merupakan seorang aktris dan entrepreneur yang memulai karirnya sebagai model. Raline juga memiliki passion besar dalam bidang sosial dan merupakan co-founder ‘Rumah Harapan Indonesia’, sebuah rumah singgah untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan medis.

“Saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan Pomelo dalam koleksi Spring Summer 2020 yang menghadirkan berbagai pilihan koleksi yang menarik untuk para pecinta fashion. Dalam proses syuting koleksi ini, saya berkesempatan untuk bertemu dengan pribadi-pribadi yang unik dari berbagai negara yang mewakili perempuan modern yang positif dan kuat. Selain itu, saya juga dapat banyak bertukar pikiran seputar pengalaman di industri hiburan, fashion dan kecantikkan serta bagaimana kami dapat menebarkan inspirasi positif kepada banyak orang,” ujarnya dalam siaran resmi yang diterima Bisnis, Senin (16/3/2020).

Selain Raline, kampanye ini juga menampilkan Davika Hoorne, aktris top asal Thailand yang telah memulai karirnya sejak berusia 13 tahun. Davika juga pernah menjadi model catwalk untuk Dolce & Gabbana pada tahun 2018. Figur lainnya yang turut meramaikan kampanye ini yaitu Tuti Nuraini Noor, alumni Asia’s Next Top model dari Malaysia yang baru saja mendapatkan ‘Breakthrough Model Award’.

Terakhir, Layla Ong, perempuan asal Singapura yang telah berjalan di runway Paris, Milan, London, hingga New York. Layla kembali berkolaborasi dengan Pomelo untuk koleksi musim panas ini. Tak hanya itu, Pomelo juga menggandeng production crew mancanegara, seperti Director Bruno Miotto dari Los Angeles serta Director of Photography Roman Koval dari New York.

