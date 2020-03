Gara-Gara Corona, Konser Boys Like Girl di Jakarta Diundur Sampai September

Bisnis.com, JAKARTA – Makin masifnya penyebaran virus Corona atau Covid-19 menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, tak terkecuali musisi yang akan menggelar konsernya di Tanah Air.

Sederet musisi akhirnya memutuskan untuk menunda atau bahkan membatalkan konsernya dengan alasan keamanan dan keselamatan dirinya dan penggemarnya.

Kali ini giliran Boys Like Girl yang memutuskan untuk menunda konsernya di Jakarta pada 9 April 2020. Konser yang digelar di Kuningan City Ballroom P7 itu pelaksanaannya terpaksa diundur sampai dengan 21 September 2020.

Informasi mengenai penundaan konser tersebut disampaikan oleh Soundlive selaku promotor konser melalui unggahannya di akun Instagram Instagram @soundliveid pada Rabu (18/3/2020).

“Karena penyebaran Covid-19 dan perkembangan terakhir terkait virus tersebut di Jakarta dengan berat hati kami mengumumkan kami ingin menginformasikan bahwa penampilan Boys Like Girl di Jakarta pada 9 April 2020 ditunda sampai dengan 21 September 2020 di Kuningan City Ballroom P7,” demikian pernyataan Soundlive.

Soundlive menyatakan tiket yang sudah dibeli otomatis berlaku untuk konser pengganti. Namun, bagi penonton yang ingin mengajukan pembelian dana bisa menghubungi ticketing partner konser, yakni Loket di melalui Whatsapp di nomor +6221 2128 2127, telepon +6221 8060 0822, atau email support@loket.com .

Konser Boys Like Girl di Jakarta kali ini merupakan bagian dari rangkaian tur konser menandai kembalinya band tersebut industri musik setelah vakum sejak merilis album terakhirnya pada 2012 yang berjudul “Crazy World”.

Boys Like Girls adalah sebuah band rock asal Massachusetts, AS. Dibentuk pada tahun 2005, mereka menuai mulai sukses komersial ketika merilis album pertama mereka, Boys Like Girls. Boys Like Girls saat itu menjadi bintang bersama band Good Charlotte dalam Soundtrack of Your Summer Tour tahun 2008 yang mengelilingi AS.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!