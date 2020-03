KlikDokter Gratiskan Fitur Pemeriksaan Risiko Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk melalui anak usahanya KlikDokter telah ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu mengedukasi masyarakat tentang informasi yang benar terkait COVID-19.

Salah satunya melalui layanan digital fitur pemeriksaan risiko COVID-19 secara gratis.

Layanan digital fitur pemeriksaan risiko COVID-19 ini diluncurkan terkait dengan pandemi global COVID-19. Saat ini terjadi peningkatan jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan pemeriksaan diri. Melalui fitur ini, masyarakat bisa melakukan pengecekan gejala-gejala yang dirasakan terkait COVID-19 sebelum mendatangi rumah sakit.

Selain layanan digital fitur pemeriksaan mandiri, KlikDokter juga menyediakan informasi yang benar terkait COVID-19 serta layanan konsultasi dokter secara online.

"Di tengah pandemi COVID-19 yang baru muncul, saat ini, wajar bila banyak masyarakat yang bingung dengan berbagai informasi yang beredar, namun yang penting masyarakat dapat berpikir positif dan memiliki pemahaman yang baik mengenai COVID-19,” jelas Dino Bramanto Direktur Utama KlikDokter dalam siaran resmi yang diterima Bisnis, Jumat (20/3/2020).

Dino menambahkan bahwa fitur pemeriksaan risiko virus corona COVID-19 yang dihadirkan KlikDokter dapat membantu masyarakat untuk melakukan deteksi awal.

“Dokter-dokter kami juga siap 24 jam melayani pertanyaan dan konsultasi secara online dan gratis guna membantu khalayak luas. Kami berharap kontribusi dari kami bisa berguna bagi masyarakat,” kata Dino lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh dr. Doddy Partomihardjo, Sp. M, pendiri KlikDokter. “Masyarakat harus dapat mengakses informasi yang benar di tengah maraknya hoaks mengenai COVID-19 yang banyak beredar. Untuk itulah KlikDokter mengambil langkah untuk menyajikan informasi-informasi terkini dari sumber-sumber terpercaya yang bisa dengan mudah didapat melalui fitur ini.”

Cara melakukan pemeriksaan gejala COVID-19 pun sangat mudah, pengguna dapat masuk ke dalam link https://www.klikdokter.com/pages/cek-virus-corona dan mengikuti panduan yang tersedia sesuai kebutuhan – baik untuk pemeriksaan gejala atau untuk mencari informasi yang diperlukan. Bila kondisi pengguna memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terdapat informasi rumah sakit rujukan dan hotline virus corona COVID-19 yang juga dapat ditemukan dalam fitur tersebut.

KlikDokter juga mendorong masyarakat agar tidak takut dan malu untuk memeriksakan diri, jika memiliki gejala dan pernah kontak dengan orang lain atau baru saja melakukan perjalanan dari negara yang juga terinfeksi COVID-19. Semakin cepat terdeteksi dan semakin cepat pengobatan, maka semakin besar peluang untuk kesembuhan.

Menurut data (per 19 Maret 2020) dari Johns Hopkins CSSE (The Center for Systems Science and Engineering), penyakit yang bermula di Wuhan, China ini telah menginfeksi 222,643 orang dan menyebabkan kematian 9,115 orang dalam skala global. Dan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sendiri terus meningkat. Pasien positif virus corona COVID-19 mencapai 309 pasien yang tersebar di berbagai daerah, seperti yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk Penanganan Virus Corona COVID-19, Achmad Yurianto.

“Pemahaman mengenai COVID-19 sudah seharusnya didapat dari sumber-sumber terpercaya, agar masyarakat terhindar dari hoaks atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Achmad Yurianto selaku juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan corona COVID-19, untuk itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara mencegah, gejala-gejala yang timbul, hingga bagaimana melakukan deteksi awal –karena kemungkinan untuk diatasi akan lebih tinggi bila dideteksi lebih dini,” ujar Achmad Yurianto