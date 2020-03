Hore, Mustofa Jadi Sarjana! Virus Corona Tak Halangi Sidang Skripsi Online

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kini sedang melakukan pembatasan aktivitas sosial mulai dari aktivitas ibadah, belajar dan bekerja.

Pembatasan ruang gerak, tak menjadi penghalang untuk mewujudkan cita-cita. Saat aktivitas work from home (WFH) dilakukan selama dua minggu ke depan, kreativitas semakin diuji.

Saat periode WFH, Achmad Mustofa harus melaksanakan sidang skripsi. Apa yang harus dilakukan saat dosen-dosen penguji berada di rumah dan show must go on?

Mustofa harus menguasai materi skripsi dan memastikan jaringan internet berjalan dengan lancar dari dalam kamar kos. Kecanggihan teknologi kian memudahkannya, ditambah lagi dengan teman-teman yang bersedia membantu kendala teknis.

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa), jurusan olahraga ini tetap bertatap wajah secara virtual dengan tiga dosen dari layar smartphone. Meskipun di dalam kos, Mustofa tetap meminyaki rambut dan menggunakan almamaternya.

Sidang online tersebut berlangsung selama dua jam dan dilangsungkan di empat tempat yang berbeda. Dosen Mustofa menekannya, bahwa saat sidang maka koneksi internet menjadi kunci untuk memperlancar komunikasi.

Kini, Mustofa viral dan menginspirasi orang-orang yang ingin melakukan kegiatan belajar mengajar dan sidang saat work from home. Dalam video yang beredar terdengar percakan awal Mustofa dan dosennya.

Dosen: Dimana nih?

Mustofa: Di dalam kos pak...

Dosen: Oh dikosan.. yang penting koneksinya..

Kemudian Mustofa langsung menjelaskan materi skripsi dan sesi tanya jawab yang sengit berlangsung dalam waktu kurang lebih dua jam. Usai dua jam mendebarkan berakhir, ketiga dosen meluluskan Mustofa dan memperoleh gelar sarjana pendidikan.

"Virus Covid-19 guduk halangan gawe sidang skripsi. Ono pengalaman seng bakal dadi cerito saklawase dirasakno karo @mus_mustofa mahasiswa Unesa jurusan olahraga. Pas kampus-kampus saiki podo fokus belajar via online, akhire sidang skripsi yo melok online pisan. Mahasiswa iki sidang skripsi langsung teko kamar kos-kosan online bareng 3 dosen. Pas sidang skripsi malah di live instagram pisan karo konco-koncone, gak sitik seng ngekei semangat pisan. Teko sidang skripsi online iki akhire mas'e iso entuk hasil gelar S.Pd. Selamet gawe mas'e!

.

Dadi tetep semangat pisan gawe kabeh mahasiswa seng saiki fokus skripsi!"

Adapun artinya dalam Bahasa Indonesia yakni

"Virus Covid-19 bukan halangan untuk sidang skripsi. Ada pengalaman yang akan jadi cerita masa depan, dirasakan dengan @mus_mustofa mahaiswa Unesa jurusan olahraga. Pas kampus-kampus sekarang pada fokus belajar via online, akhirnya sidang skripsi ikut online. Mahaiswa sekarang sidang skripsi langsung dari kamar kos-kosan online bareng 3 dosen. Pas sidang skripsi malah di live instagram sama temen-temennya, tidak sedikit yang memberi semangat. Melalui sidang skripsi online ini akhirnya mas-nya bisa dapat gelar S.Pd. Selamet mas!

Jadi tetap semangat buat semua mahasiswa yang sekarang fokus skripsi!"