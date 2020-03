Update Corona Global: 720.661 Kasus Seluruh Dunia, Amerika Serikat Terbanyak

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah kasus terinfeksi virus corona (Covid-19) di seluruh dunia terus meningkat mencapai total lebih dari 700.000, didorong lonjakan kasus di Amerika Serikat.

Dikutip dari www.worldometers.info, jumlah kasus di Negeri Paman Sam melonjak sebanyak 17.591 menjadi 141.169 kasus hingga Minggu (29/3/2020) malam waktu GMT atau Senin (30/3/2020) pagi WIB.

Lonjakan itu memantapkan posisi negeri berekonomi terbesar di dunia tersebut sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memperpanjang imbauan bagi warga Amerika untuk menjaga jarak sosial satu sama lain (social distancing) hingga 30 April.

Trump sebelumnya bermaksud mendorong banyak warga Amerika untuk kembali beraktivitas normal pada liburan Minggu Paskah, 12 April mendatang.

Kendati demikian, korban akibat infeksi virus corona (Covid-19) semakin bertambah. Pemerintahan Trump memperkirakan puncak kematian akibat pandemi corona di AS akan tercapai dalam sekitar dua pekan.

Direktur National Institute for Allergy and Infectious Disease Anthony Fauci pada Minggu (29/3/2020) mengatakan jutaan warga Amerika dapat terinfeksi virus tersebut dan angka kematian akibat di AS dapat mencapai 200.000.

“Melihat kondisi saat ini, kita melihat 100.000-200.000 kematian. Tapi, kita tidak bisa membuat proyeksi ketika angkanya terus berubah, kita bisa saja keliru," paparnya dalam sebuah acara di CNN, seperti dilansir Bloomberg.

New York merupakan daerah yang paling terdampak Covid-19 di AS, di mana sekitar 56 persen kasus positif disumbangkan oleh negara bagian ini.

Berturut-turut mengikuti AS adalah Italia, China, Spanyol, dan Jerman yang mencatat total 97.689, 81.439, 80.110, dan 62.095 kasus. Secara keseluruhan, total kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 720.661 kasus hingga Minggu malam (lihat tabel).

Dari sisi jumlah korban jiwa, Italia masih mencatat angka kematian tertinggi yakni 10.779 meninggal dunia, disusul Spanyol, China, Iran, Prancis, dan Amerika Serikat sebanyak 6.803, 3.300, 2.606, 2.640, dan 2.458 korban jiwa.

Total, jumlah korban jiwa di seluruh dunia mencapai 33.926 orang. Adapun Indonesia mencatatkan total 1.285 kasus dan 114 korban jiwa.

Meski demikian, dari total lebih dari 700.000 kasus terjangkit virus corona di seluruh dunia, 150.939 orang dinyatakan berhasil sembuh. Sebanyak 535.796 pasien masih terinfeksi, dengan 26.782 di antaranya dalam kondisi serius atau kritis.

Update Kasus dan Korban Jiwa Virus Corona Negara Jumlah Kasus Terbanyak Jumlah Korban Jiwa Amerika Serikat 141.169 2.458 Italia 97.689 10.779 China 81.439 3.300 Spanyol 80.110 6.803 Jerman 62.095 533 Prancis 40.174 2.606 Iran 38.309 2.640 Inggris 19.522 1.228 Swiss 14.829 300 Belanda 10.866 771

Sumber: worldometers