Sembuh dari Corona, JK Rowling Bagikan Teknik Pernapasan Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Sesak napas merupakan salah satu gejala yang dirasakan penderita infeksi virus Corona.

JK Rowling, penulis serial Harry Potter, pernah mengalami sakit yang mirip gejala terkena virus Corona (Covid-19) selama dua minggu.

"Selama dua minggu terakhir aku memiliki semua gejala C19 (meski belum dites)," kata Rowling di akun Twitter miliknya.

Rowling pun membagikan cara bernapas yang membantunya saat mengalami kesulitan bernapas di kala gejala paling buruk menyerang.

Teknik bernapas itu diajarkan suaminya, seorang dokter di Inggris.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

"Kini saya sudah sembuh total dan ingin membagi teknik bernapas yang direkomendasikan para dokter, sama sekali enggak bayar, tak ada efek samping tapi bisa sangat membantu Anda atau orang-orang kesayangan Anda, sama seperti yang saya alami," ujar Rowling.

Rowling membagikan video seorang dokter dari rumah sakit Queens yang menjelaskan soal teknik bernapas yang dilakukan JK Rowling.

Inti dari teknik pernapasan adalah memasukkan sebanyak mungkin udara ke dalam paru-paru. Teknik ini disarankan dilakukan segera sejak mulai terkena infeksi.

Caranya, ambil lima kali napas mendalam, setiap satu kali tarikan napas tahan selama lima detik.

Pada tarikan napas dalam keenam, batuklah yang kencang.

Lakukan dua putaran latihan seperti itu dan tidurlah tengkurap, bernapaslah agak dalam dari biasanya selama 10 menit.

Mengapa tengkurap? Alasannya karena hampir seluruh bagian paru-paru ada di bagian belakang tubuh bukan di bagian depan.

Jadi kalau tidur terlentang akan menutup jalannya udara masuk ke paru-paru dan itu tak bagus saat infeksi.

JK Rowling masuk ke dalam deretan selebritas yang sembuh dari Corona seperti Tom Hanks, Idris Elba, Pink, Sara Bareilles dan Pangeran Charles.