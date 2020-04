5 Terpopuler Lifestyle, Kru Batman Meninggal Karena Virus Corona dan Cara Mencuci Masker Seperti Pakaian Dalam

Sutradara film "The Batman" Matt Reeves mengungkapkan bahwa salah satu krunya, Andrew Jack, pelatih dialek Hollywood dan aktor yang sempat muncul di "Star Wars: The Force Awakens" dan "Star Wars: The Last Jedi" meninggal pada akhir Maret pada usia 76 karena komplikasi dari virus Corona.

"Ini adalah saat yang sangat sulit, karena salah satu anggota kru kami di sini benar-benar terkena virus dan meninggal. Ini adalah waktu yang sangat memilukan," kata Reeves dikutip dari Indie Wire, Rabu (15/4/2020).

Membersihkan bahan makanan setelah berbelanja menggunakan larutan pemutih sebagai upaya pencegahan virus Corona dianggap berbahaya. Terlebih, bahan makanan dianggap bukan media utama penyebaran virus.

"Ya, bisa ada risiko transfer virus jika seseorang yang membawa virus bersin ke produk (makanan) dan dalam beberapa jam Anda menyentuhnya dan kemudian segera memakannya, tetapi kemungkinan ini terjadi tipis," ujar Dr. Tamika Sims, Direktur Komunikasi Teknologi Pangan di International Food Information Council, dikutip Bisnis dari Insider, Rabu (15/4/2020).

Para ahli mempertimbangkan untuk menyingkirkan perokok sebagai kelompok rentan terinfeksi virus Corona.

Dikutip Bisnis dari Daily Mail, studi dari New York University (NYU) Grossman School of Medicine menemukan bahwa hanya 5 persen dari 4.103 pasien virus Corona yang diteliti adalah perokok. Jumlah ini jauh lebih kecil dari 15,5 persen perokok di New York City, tempat penelitian dilakukan.

Selena Gomez mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan video game setelah mereka diduga menggunakan nama, gambar dan gambarnya untuk keuntungan tanpa izin.

Menurut dokumen pengadilan, bintang pop ini menuntut perusahaan perangkat lunak dan teknologi yang menciptakan aplikasi Clothes Forever - Styling Game. Dia berpendapat bahwa dia tidak memberikan izin kepada pencipta untuk menggunakan nama, gambar, atau gambarnya dalam hal apa pun.

Pemakaian masker kain saat ini sudah menjadi anjuran bagi semua orang ketika keluar rumah untuk mengurangi penyebaran virus Corona.

Karena tujuannya untuk menjaga kebersihan diri maka ingatlah untuk selalu menjaga kebersihannya. Untuk itu, sebaiknya rutinlah mencucinya sama seperti pakaian dalam Anda, menurut Darrell Spurlock, direktur Leadership Center for Nursing Education Research, Widener University di Pennsylvania, Amerika Serikat.

