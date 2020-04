Netflix Pikat Penonton Indonesia Pakai Film Korea

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah kunjungan ke Netflix mengalami peningkatan selama masa social distancing. Kondisi menjadi peluang bagi Netflix untuk menciptakan kenyamanan dan pelanggan baru.

Netflix memahami untuk menciptakan penetrasi baru, maka dibutuhkan strategi seperti memberikan harga yang murah kepada pelanggan. Juru Bicara Netflix mengatakan bahwa di Netflix, pihaknya merasa sangat beruntung dapat memberikan layanan yang memberikan arti lebih bagi banyak orang yang saat ini harus tinggal dan beraktivitas di rumah.

“Kami tahu betapa penonton kami di Indonesia sangat menyukai konten Korea dan kami baru saja mengumumkan deretan tayangan Korea berkualitas terbaru - dari reality show hingga cerita kriminal, fiksi ilmiah, romansa, beragam drama, dan masih banyak lagi,” ucapnya saat dihubungi BIsnis, Rabu (22/4/2020).

Dia mengatakan bahwa pihaknya baru saja menambahkan empat koleksi film Indonesia dari rumah produksi Lifelike Pictures dan 11 film box office terbaru dari rumah produksi Falcon Pictures.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kami memiliki komitmen untuk menghadirkan lebih banyak film Indonesia berkualitas tinggi untuk penggemar hiburan di tanah air,” lanjutnya.

Perusahaan layanan berlangganan streaming ini mencatatkan adanya peningkatan durasi menonton serta jumlah anggota. Jumlah anggota berbayar secara global tumbuh 15,8 juta di kuartal pertama tahun ini, atau meningkat lebih tinggi dari perkiraan sebesar 22,8 persen year on year.

Maka total anggota kami menjadi 183 juta, dari total tersebut sebanyak 19,8 juta anggota berasal dari wilayah Asia Pasifik.

Netflix juga mencatatkan pendapatan senilai US$ 5,8 miliar, naik 29 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, sejalan dengan proyeksi dengan adanya apresiasi dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang lainnya. Wilayah Asia Pasifik menyumbang US$484 juta pada pendapatan kuartal I/2020 atau naik 51,3 persen year on year.

Juru bicara Netflix mengungkapkan dengan menghubungkan orang-orang ke cerita yang mereka sukai, maka akan menciptakan layanan kenyamanan, kelegaan, serta kebersamaan selama pandemi ini.

