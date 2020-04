Light Up Indonesia Ringankan Beban Masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) meluncurkan Light Up Indonesia, sebuah gerakan sosial untuk meringankan beban masyarakat melalui bantuan keringanan tagihan listrik bagi golongan masyarakat prasejahtera. Inisiatif ini terlaksana hasil kolaborasi YCAB dengan beberapa mitra kerja sama yang mendukung pelaksanaan bantuan dari berbagai aspek perencanaan dan teknis.

Light Up Indonesia berangkat dari kepedulian terhadap kondisi golongan masyarakat yang menjadi kian terbatas akibat dampak pandemi Covid-19. Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar diimplementasikan, banyak anggota masyarakat yang pendapatannya berkurang secara signifikan, bahkan kehilangan pekerjaan.

Dengan jumlah pendapatan yang berkurang ini, pemenuhan kebutuhan pokok keluarga seperti bahan pangan menjadi sangat menantang. Padahal di saat yang bersamaan mereka pun masih harus membayar tagihan listrik agar tetap dapat beraktivitas di rumah.

“Light Up Indonesia berupaya membangun ketahanan ekonomi keluarga prasejahtera dan memberikan harapan di tengah ‘kegelapan.’ Melalui gerakan ini, kami mengumpulkan kekuatan dari berbagai organisasi dan institusi untuk dapat bergerak bersama masyarakat umum dengan memberikan harapan bagi golongan masyarakat prasejahtera melalui donasi keringanan tagihan listrik. Dengan adanya bantuan ini, pemasukan yang mereka dapatkan saat ini bisa dialokasikan untuk membeli sembako dan kebutuhan lainnya untuk pencegahan COVID-19,” jelas Veronica Colondam, Founder & CEO YCAB melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Kamis (23/4/2020).

Gerakan ini dilakukan untuk memperkuat program subsidi listrik pemerintah melalui PLN. Donasi yang dikumpulkan melalui gerakan Light Up Indonesia akan menyasar pelanggan PLN 900 VA hingga 1300 VA bagi masyarakat prasejahtera yang belum terbantu dari subsidi pemerintah.

“Kami harap kegiatan Ini bisa menginspirasi yang lainnya untuk turut membantu saudara-saudara kita yang tengah membutuhkan ditengah pandemik ini. Untuk itu kami mengajak masyarakat menyebarluaskan niat baik ini untuk dapat bersama membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan,” jelas Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono.

Partisipasi donasi dapat dilakukan dengan mengunjungi situs www.lightup.id. Untuk tahap pertama donasi akan diberikan kepada 100.000 keluarga prasejahtera yang terbagi atas dua komunitas penerima manfaat. Pertama adalah komunitas yang ditargetkan secara khusus, dan kedua adalah masyarakat umum yang merasa membutuhkan bantuan keringanan tagihan listrik.

Pada tahap awal ini, bersamaan dengan semangat Hari Kartini, Light Up akan menjangkau komunitas khusus yang terdiri dari 40.000 ibu pelaku usaha ultra mikro binaan YCAB Ventures. Komunitas ini tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung.

Pada tahap selanjutnya, Light Up akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pendaftaran ID pelanggannya melalui website Light Up yang dikembangkan oleh PT Glotech Prima Vista (Do It).

“Merupakan suatu kebanggaan bagi Do-It dapat dipercaya oleh PLN dan YCAB untuk mendukung gerakan ini dari segi teknologi. Penyaluran donasi nantinya akan dilakukan secara digital bekerja sama dengan OVO. OVO berperan penting dalam menyalurkan subsidi pembayaran bagi pengguna PLN pasca-bayar secara tepat dan aman. Kami harapkan program Light Up dapat mendukung upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat,“ ungkap CEO Do-It, Jennifer Claudia.

Sebagai informasi, Light Up Indonesia akan resmi diluncurkan melalui kegiatan live streaming pada kanal YouTube Light Up Indonesia pada tanggal 22 April 2020, pukul 15.00, bersama Andy Noya. Untuk mendukung instruksi PSBB, kanal YouTube Light Up akan dilanjutkan dengan berbagai siaran online menarik yang didukung oleh berbagai selebritis ternama Indonesia, seperti Dira Sugandi, Mona Ratuliu, Indra Brasco, Nadia Mulya, Indy Barends, Chef David Tambunan. Publik juga dapat berpartisipasi melalui gerakan online dengan tagar #LightupIndonesia di platform Instagram.

