Playlist Musik Ala Coach Penghibur di Kala Physical Distancing

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai salah satu cara untuk mengurangi rantai penyebaran virus Corona adalah dengan melakukan social distancing dan tinggal dirumah saja dan melakukan segala aktivitas dari rumah.

Dengan keterbatasan ruang gerak dan sosial, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjalani situasi ini dengan semangat, seperti beraktivitas di rumah sambil mendengarkan musik! Music never goes wrong, jika hati senang, maka otomatis bisa menaikan imunitas tubuh.

Sebagai rumah mode asal New York City yang kaya akan budaya, Coach membagikan playlist yang telah dikurasi oleh beberapa individu ternama yang memiliki latar belakang berbeda.

Beberapa daftar playlist Spotify Coach dari Fazura seorang artis dan penyanyi asal Malaysia, Stuart Vevers, executive creative director Coach dan Quincy Brown, seorang aktor dan penyanyi asal Amerika Serikat.

Mereka memberikan warna yang berbeda-beda dalam setiap playlist yang mereka buat. Stuart Vevers, membagikan playlist dengan judul Self Isolation Disco yang dapat membuat bergoyang dan berada di keriaan sebuah pesta dengan menghadirkan lagu-lagu upbeat dari Jennifer Lopez, Donna Summers, Selena Gomez, Kylie Minogue, Ciara hingga Diana Ross. Fazura mengkurasi playlist yang diberi nama My Joy and Hope dengan pilihan music pop hingga R&B yang eklektik dari Lady Gaga, Justin Bieber, The Weeknd, ZEDD, Surface hingga hasil karyanya sendiri.

Aktor dan musisi Quincy Brown menamakan playlist nya dengan Music Frequincy, yang mengajak bernostalgia dengan pilihan lagu mulai dari tahun 80an hingga saat ini dan kental akan sentuhan R&B mulai dari Commodores, Alexander Lewis, Bad Bunny, hingga kolaborasi Calvin Harris dengan Future dan Khalid.

Pilihan musik dan playlist dari Coach dapat menjadi pilihan untuk menemani hari-hari disaart social distancing. Playlist tersebut dapat ditemukan dalam platform streaming Spotify dengan mengetik kata kunci Coach.

coach, musik