Cerita Film Ms. Marvel Wakili Kehidupan Remaja

Bisnis.com, JAKARTA – Aktris Iman Vellani menyampaikan konsep cerita pada Ms. Marvel dianggap lebih ringan karena berfokus pada kehidupan remaja umumnya.

“[Serial] ini adalah [versi film] John Hughes-esque dicampur dengan Lady Bird dan Scott Pilgrim. Ini jauh lebih ringan daripada pertunjukan lainnya. Kami menunjukan bahwa menjadi remaja itu canggung, klise dan aneh,” katanya saat konferensi pers terbatas, Minggu (5/6/2022).

Dia melanjutkan, meskipun Ms. Marvel terlihat seperti pertunjukan dengan biaya rendah (low cost show), tetapi pengembangan cerita yang dialami oleh Kamala Khan pada Ms. Marvel akan sangat masuk akal, sebab masa remaja yang dialami oleh Kamala Khan akan meliputi tiga hal, pertama emosi, kemudian naksir dan ketiga adalah persahabatan.

Sementara itu, Iman Vellani turut menceritakan bagaimana dirinya bertemu dengan Presiden Marvel Studios Kevin Feige di lokasi syuting Ms. Marvel.

"Pada minggu pertama kami syuting, mereka memberitahu saya, dia [Kevin] akan datang pada hari Rabu', dan itu hari Senin. Kemudian saya tidur di kursi saya atau semacamnya. Kemudian seseorang berjalan ke arah saya dan saya melihatnya dari bawah ke atas. Satu hal yang disadari sata membeku sepenuhnya [setelah bertemu Kevin]," ceritanya.

Iman Vellani melanjutkan bahwa dirinya merasa menyesal tidak banyak berbicara dengan Kevin Feige pada saat itu.

"Dan dia berkata,'Kudengar kamu melakukan pekerjaan dengan baik di sini!' Saya tidak berbicara dengannya atau tersenyum padanya sampai dia pergi. Saya benar-benar menatapnya. Saya merasa sangat tidak enak karena dia mencoba untuk memulai percakapan dan bicara dengan saya. Namun, saya hanya diam membeku, tidak memberinya apa-apa," tuturnya.

Iman menjelaskan alasan dirinya membeku lantaran Kevin Feige merupakan salah satu tokoh favoritnya sehingga saat bertemu dengan Presiden Marvel tersebut dirinya mengaku masih tidak menyangka.

"Oke, jadi orang favoritku di seluruh dunia adalah Robert Downey Jr dan Billy Joel, serta Kevin Feige menempati posisi ketiga dan dia tahu betapa aku terobsesi padanya," ujarnya.

Tidak hanya itu, Iman Vellani pun juga menyinggung alam semesta yang dikonfirmasi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di mana Marvel Cinematic Universe (MCU) merupakan versi Earth-616.

"Saya lebih suka mengatakan alam semesta buku komik adalah 616. Namun, saya tidak berpikir MCU adalah [bumi versi] 616, tetapi ini mungkin 199999," katanya.

Sekadar informasi, Ms. Marvel merupakan serial orisinal baru yang memperkenalkan Kamala Khan, seorang remaja Muslim Amerika Serikat yang tumbuh di Jersey City.

Kamala diceritakan sebagai remaja berumur 16 tahun dan seorang pemain gim yang rajin serta penulis cerita penggemar fiksi bertema pahlawan super terutama Captain Marvel.

MS. Marvel dibintangi oleh Iman Vellani sebagai Kamala Khan, Matt Lintz sebagai Bruno, Yasmeen Fletcher sebagai Nakia, Zenobia Shroff sebagai Muneeba, Mohan Kapur sebagai Yusuf, Saagar Shaikh sebagai Aamir dan Rish Shah sebagai Kamran.

Ms. Marvel akan debut secara eksklusif di Disney+ pada 8 Juni 2022.

