Sinopsis Serial The Summer I Turned Pretty, Cek Link Streaming di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA – Serial The Summer I Turned Pretty resmi tayang di Amazon Prime Video sejak 17 Juni 2022. Simak sinopsis serial The Summer I Turned Pretty.

Film ini merupakan karya adaptasi dari sebuah trilogi novel dengan judul yang sama karya Jenny Han. The Summer I Turned Pretty karya Jenny Han pertama kali dipublikasikan pada tahun 2009. Kala itu, trilogi ini menjadi salah satu bacaan paling laris di New York. Tak ayal jika serial ini banyak ditunggu-tunggu publik.

Meskipun serial ini merupakan sebuah karya adaptasi yang diangkat dari novel, namun akan ada beberapa perbedaan alur cerita yang akan dibawakan.

Yang tak kalah menarik perhatian, film ini akan diiringi oleh Soundtrack “This Love” milik Taylor Swift. Hal tersebut tampak dalam trailer yang sudah diunggah oleh Amazone Prime di akun YouTubenya yang kini sudah disaksikan sebanyak 6 juta kali.

Film ini mengangkat kisah romansa para remaja yang terpaut dalam ikatan cinta segitiga. Mereka adalah Isabella Belly (Lola Tung), Conrad Fisher (Christopher Briney) dan Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno).

Conrad dan Jeremiah merupakan kakak beradik yang sama-sama menaruh hati pada Belly. Keduanya merupakan teman kecil Belly.

Baca Juga : Sinopsis A Private War, Kisah Jurnalis Perempuan Meliput di Medan Perang

Seiring berjalannya waktu, Belly tumbuh menjadi gadis ayu penuh karisma dan memiliki kepribadian serta perangai yang manis. Hal tersebut jelas menggetarkan hati Conrad dan Jeremiah.

Sebenarnya, Belly juga menaruh hati pada Conrad. Namun dirinya tak ingin menghancurkan hubungannya dengan Jeremiah yang sudah dibangun sejak lama.

Serial ini akan menyeret Anda untuk merasakan emosi yang dirasakan oleh Belly. Di sebuah musim panas, Belly harus dihadapkan pada sebuah pilihan dilematik yang akan membawanya merasakan jatuh cinta sekaligus patah hati pertamanya.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Akankah Belly mengungkapkan perasaanya pada Conrad? Atau justru dirinya akan memendam rasanya itu demi menjaga hubungannya dengan Jeremiah?

Simak kelengkapan kisahnya melalui serial The Summer I Turned Pretty yang sudah bisa Anda saksikan di Amazone Prime Video melalui link streaming berikut ini: https://www.primevideo.com/

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :