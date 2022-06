Ladies, Ini Diet Untuk Tekan Risiko Kanker Payudara

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam menurunkan risiko kanker, pola makan sangat berperan penting.

Berbagai penelitian mengungkapkan untuk menghindari kanker, sebaiknya kurangi konsumsi daging merah.

Selain itu, ternyata ada jenis pola makan nabati yang ideal untuk membantu Anda menghindari kanker payudara.

Dilansir dari Eat This Not That, data menunjukkan bahwa mereka yang makan lebih sedikit daging memiliki kemungkinan 14% lebih kecil untuk terkena kanker payudara.

Namun, itu hanya berlaku untuk mereka yang menerapkan pola makan sehat yang berbasis nabati. Orang lain yang mengonsumsi makanan nabati namun juga mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat tetap mengalami peningkatan risiko kanker payudara sebesar 20%.

Hasil menunjukkan bahwa pola makan nabati terbaik untuk pencegahan kanker payudara adalah pola makan nabati yang sehat yang terdiri dari buah, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan.

Pola makan nabati yang tidak sehat terdiri dari asupan lebih tinggi dari produk olahan yang berasal dari tumbuhan, seperti biji-bijian olahan, jus buah, permen, makanan penutup, dan kentang, ini menyebabkan kondisi lebih buruk untuk pencegahan kanker payudara.

Pola makan nabati yang seimbang dan terencana mengurangi risiko kanker karena mengandung sejumlah besar vitamin dan mineral antioksidan, serat, dan fitonutrien, senyawa pelindung yang hanya ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan tanaman lainnya. Antioksidan dalam makanan nabati membantu melindungi sel bermutasi menjadi tumor.

Masalah lainnya adalah kalori, karena terlalu banyak makanan yang relatif tinggi kalori dapat menyebabkan kelebihan berat badan yang berhubungan dengan bentuk kanker payudara tertentu.

