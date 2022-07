Ini Peran Penting Keluarga bagi Penderita Diabetes

Bisnis.com, JAKARTA- Seseorang yang hidup dengan diabetes bukanlah sebuah hal mudah. Penderita diabetes perlu melakukan beberapa perubahan gaya hidup yang lebih serius, seperti mempelajari cara memantau dan mengontrol kadar gula darah.

Hal tersebut memakan waktu dan bahkan tidak dipungkiri dapat terjadinya ancaman masalah kesehatan lain seperti komplikasi, serta lebih rentan terhadap depresi dan stres. Karena alasan-alasan ini, seseorang yang menderita diabetes mungkin memerlukan bantuan dan dukungan dari keluarga mereka.

Menanggapi hal ini, pada peringatan Hari Keluarga Nasional, 29 Juni 2022 lalu, mGanik Group merilis sebuah video bertema “Bagaimana Peran Keluarga Sangat Mempengaruhi Hidup”. Video yang ditayangkan di platform Youtube dan Instagram mGanik tersebut menceritakan pentingnya peran keluarga dalam memberikan perawatan serta kepedulian terhadap anggota keluarga yang sedang menjalani masa pengobatan.

“Kami ingin mengajak seluruh anggota keluarga mengambil peran untuk mendukung pemulihan sesama anggota keluarga yang sedang menjalani proses pengobatan,” ujar Jessica Rukmanto selaku Co-Founder mGanik Group, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (1/7/2022).

Elly Setiawati, seorang ibu dari anak penderita diabates tipe 1, menceritakan dalam video tersebut bagaimana perjuangan menyembuhkan anaknya.

“Sebagai orang tua, saya berusaha mencari alternatif di manapun. Selama enam bulan perjuangan, intinya saya ingin mencari obat untuk anak saya,” lanjut Elly.

Baik orang tua maupun anak memiliki peran penting dalam manajemen penyakit terhadap anggota keluarga lainnya yang sedang sakit. Mulai dari melibatkan diri dengan memberikan perawatan serta bersikap simpatik terhadap kondisi anggota keluarga. Pemberian motivasi dan dukungan positif dapat mempengaruhi pemulihan.

“Motivasi terbesar saya untuk sembuh itu memang dari lingkungan keluarga. Baik itu dari keluarga pihak istri dan keluarga saya,” cerita Saefudin, salah satu pejuang diabetes tipe 2.

National Library of Medicine dalam jurnal Family interventions to improve diabetes outcomes for adults menjelaskan bahwa sebuah penelitian terhadap lebih dari 5.000 orang dewasa dengan diabetes menyoroti pentingnya peran keluarga, teman, dan kolega dalam meningkatkan kesejahteraan dan manajemen diri mereka.

Selain itu, mengutip dari Frontiersin.org, dalam artikel berjudul Families as a Cornerstone in 21st Century Public Health: Recommendations for Research, Education, Policy, and Practice, bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan individu. Seperti menyediakan pemahaman secara langsung tentang pemeliharaan dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, memberikan perawatan, dan kepedulian terhadap individu.

“Keluarga adalah lingkaran terdekat. Perannya sangat penting untuk mendukung pemulihan anggota keluarga lainnya. Mulai dari bantuan instrumental seperti mengarahkan pasien ke janji temu dengan dokter, serta dukungan sosial dan emosional untuk membantu mengatasi penyakit mereka,” pungkas Jessica.

