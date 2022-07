Selain Maxime Buttier, Ini 6 Artis Indonesia yang Main di Film Hollywood

Bisnis.com, JAKARTA— Hollywood merupakan tempat paling prestise bagi aktor dan aktris dari seluruh dunia untuk tampil.

Karenanya, mereka yang pernah tampil di daftar film Hollywood umumnya adalah aktor besar dan terkenal di negaranya masing-masing.

Dari Indonesia, ada beberapa nama yang juga pernah tampil di beberapa judul film Hollywood.

Berikut 6 aktor dan aktris Indonesia yang juga pernah membintangi film Hollywood:

1. Iko Uwais

Bintang seni bela diri Indonesia Iko Uwais, menjadi terkenal dengan membintangi film aksi di Hollywood dan serial TV Wu Assassins Netflix. Iko Uwais sukses membintangi film The Raid yang kemudian melanjutkan karirnya di film-film lain, salah satunya adalah Star Wars.

2. Joe Taslim

Ilmu bela diri khususnya dari kejuaraan olahraga bergengsi tingkat ASEAN, yaitu SEA Games, menjadi bekal bagi Joe Taslim yang kemudian menjadi aktor terkenal. Ia melakukan aksinya dengan sempurna di layar kaca film Hollywood seperti Fast and Furious 6, Mortal Kombat, dan Star Trek: Beyond.

3. Cinta Laura

Selain menempuh pendidikan di Amerika, Cinta Laura juga sukses menjadi aktris dari film Hollywood seperti The Philosopers, The Ninth Passanger, dan Resident Evil Vendetta.

4. Julie Estelle

Bermain di The Raid 2, membuatnya dilirik untuk ikut serta pada film Hollywood lainnya. Julie kemudian memerankan “Hammer Girl” pada film The Kickboxer:City of Blood.

5. Christine Hakim

Christine Hakim pernah bermain bersama Julia Roberts di film Eat Pray and Love. Eat Pray Love adalah film drama Amerika Serikat tahun 2010 berdasarkan novel Eat, Pray, Love karya Elizabeth Gilbert. Syuting film ini dimulai pada Agustus 2009.[1] Lokasi syuting Eat Pray Love meliputi New York, Napoli (Italia), Pataudi (India), dan Bali (Indonesia).

6. Maxime Bouttier

Pria berdarah Prancis-Indonesia ini debut di Hollywood lewat film Ticket to Paradise. Hal ini diumumkan langsung olehnya melalui Instagram pribadinya. Ia akan berperan bersama George Clooney dan Julia Roberts.

