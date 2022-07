Artis Indonesia Maxime Buttier Main Film Hollywood Bareng Julia Roberts dan George Clooney

Bisnis.com, JAKARTA - Artis Indonesia Maxime Buttier membagikan kabar bahwa dirinya akan tampil di film hollywood berjudul Ticket to Paradise.

Bahkan, dia bermain dalam film itu bersama dua pemain hollywood kawakan, yakni Julia Roberts dan George Clooney.

Kabar itu dibagikannya di akun instagramnya.

Menurutnya, film itu akan segera tayang di bioskop pada bulan Oktober tahun ini.

"I’m so excited to finally show this! #TicketToParadise. In Theaters this October," tulis Maxime dalam postingan trailer film tersebut.

Dari trailer yang dibagikan, film itu tampaknya berlokasi syuting sebagian di Bali.

Ticket to Paradise adalah film komedi romantis Amerika mendatang yang disutradarai oleh Ol Parker dan ditulis oleh Parker dan Daniel Pipski. Dibintangi oleh George Clooney dan Julia Roberts. Film ini akan dirilis pada 21 Oktober 2022 oleh Universal Pictures.

Film tersebut bercerita tentang sepasang suami istri yang bercerai dan kemudian bekerja sama dan melakukan perjalanan ke Bali untuk menghentikan putri mereka melakukan kesalahan yang sama yang mereka pikir telah mereka lakukan 25 tahun yang lalu.

Putri mereka, tengah berkencan dengan Maxime Buttier.

