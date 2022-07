Konser Louis Tomlinson Digelar Pukul 7 Malam Ini di Tenis Indoor Senayan

Bisnis.com, JAKARTA - Konser Louis Tomlinson salah satu anggota One Direction akan digelar malam ini di Tenis Indoor Senayan Jakarta.

Melansir laman resminya, konser akan dimulai pukul 19.00 WIB, dengan gate mulai dibuka pada 18.00 WIB.

Bagi Anda yang sudah membeli tiket, tidak perlu mencetaknya. Cukup tunjukkan voucher di smartphone Anda saat penukaran.

"Petunjuk penukaran dapat bervariasi, tergantung pada jenis voucher yang Anda pesan," tulis pernyataan di laman tersebut.

Pemesanan tiket tersebut juga tidak dapat dikembalikan. Kebijakan ini berlaku setelah pemesanan Anda dikonfirmasi.

Selain itu, masa berlaku voucher ini tidak dapat dijadwal ulang.

Louis William Tomlinson adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan tokoh televisi berkebangsaan Inggris. Dia dikenal sebagai anggota dari boy band One Direction. Tomlinson memulai kariernya sebagai aktor, tampil di film drama di kanal ITV, If I Had You dan drama di kanal BBC, Waterloo Road.

Dalam konser tersebut, harga tiket yang disebut yakni sebagai berikut:

1. Festival Rp700.000

2. Tribune A1 Rp850.000

3. Tribune A2 Rp675.000

4. Tribun B Rp750.000

5. Tribun C Rp500.000

Dari laman tersebut, sisa tiket yang masih tersedia yakni kelas tribune A2 dan tribun B. Dimana sekitar 60 persen dari tiket sudah sold out.

Selain di Jakarta, berikut jadwal konser Louis Tomlinson di negara lainnya:

16TH JULY 2022 : ARANETA COLISEUM MANILA, PHILIPPINES

19TH JULY 2022 : FORTITUDE HALL BRISBANE, AUSTRALIA

20TH JULY 2022: FORTITUDE HALL BRISBANE, AUSTRALIA

22ND JULY 2022 : HORDERN PAVILION SYDNEY, AUSTRALIA

23RD JULY 2022 : HORDERN PAVILION SYDNEY, AUSTRALIA

25TH JULY 2022 : MARGARET COURT ARENA MELBOURNE, AUSTRALIA

26TH JULY 2022 : MARGARET COURT ARENA MELBOURNE, AUSTRALIA

29TH JULY 2022 : HBF STADIUM PERTH, AUSTRALIA

14TH AUGUST 2022 : LOKERSE FEESTEN LOKEREN, BELGIUM

27TH AUGUST 2022: THE AWAY FROM HOME FESTIVAL, MARENOSTRUM FUENGIROLA MALAGA, SPAIN

30TH AUGUST 2022 : ROMA SUMMER FEST, CAVEA AUDITORIUM ROME, ITALY

1ST SEPTEMBER 2022: TEATRO ANTICO TAORMINA, ITALY

3RD SEPTEMBER 2022: MILANO SUMMER FESTIVAL, IPPODROMO SNAI SAN SIRO MILAN, ITALY







