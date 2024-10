Mantan Personel One Direction Liam Payne Meninggal Dunia, Jatuh dari Balkon Hotel

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan penyanyi One Direction, Liam Payne ditemukan tewas di sebuah hotel di Buenos Aires setelah pria berusia 31 tahun itu jatuh dari balkon kamarnya di lantai tiga, kata polisi Argentina pada hari Rabu.

Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka dipanggil ke hotel di lingkungan Palermo itu tentang "seorang pria agresif yang mungkin berada di bawah pengaruh narkoba dan alkohol."

Manajer hotel mengatakan dia mendengar suara keras di bagian belakang hotel, dan ketika polisi tiba mereka menemukan seorang pria telah jatuh dari balkon kamarnya, kata pernyataan itu.

Petugas mengonfirmasi kematian penyanyi Inggris itu, yang dilaporkan ditemukan di teras bagian dalam hotel.

"Saya sangat terkejut sekarang. Liam selalu begitu baik kepada saya," kata penyanyi Amerika Charlie Puth di Instagram.

"Dia adalah salah satu artis besar pertama yang bekerja sama dengan saya. Saya tidak percaya dia telah tiada." tambahnya dilansir dari Reuters

Saluran musik AS MTV, layanan streaming Spotify, dan penghargaan musik Inggris BRITs mengungkapkan kesedihan mereka di media sosial, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terkasihnya.

Payne memiliki seorang putra bernama Bear dengan aktris dan penyanyi Girls Aloud Cheryl pada tahun 2017.

Baik label rekaman Payne Republic Records, maupun pemiliknya Universal Music Group (UMG.AS), tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Dalam kronologinya, Polisi menerima telepon dari seorang pekerja di hotel yang meminta bantuan mendesak karena ada tamu yang mabuk, menurut rekaman audio terkait kasus yang diperoleh dari kementerian keamanan Buenos Aires.



"Ketika dia sadar, dia menghancurkan seluruh kamar dan kami membutuhkan Anda untuk mengirim seseorang," kata pekerja itu, seraya menambahkan bahwa nyawa tamu itu mungkin dalam bahaya karena kamar mereka memiliki balkon.

Usai tiba di lokasi, petugas tanggap darurat mengeluarkan jenazah dari hotel untuk dibawa ke kamar jenazah, sementara para penggemar dan penonton yang berkumpul sejak sore hari, sebagian berpelukan dan menangis, bertepuk tangan.

Penyanyi "For You" ini meraih ketenaran sebagai bagian dari band pop One Direction yang telah bubar, bersama Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, dan Louis Tomlinson.