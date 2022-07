Manoj Punjabi Diduga akan Buat Film dari Kisah Mendiang Laura Anna

Bisnis.com, SOLO - Produser Manoj Punjabi membagikan foto bersama dengan keluarga mendiang Laura Anna di akun Instagramnya pada Selasa (26/7/2022).

Pertemuan tersebut diduga karena adanya rencana untuk menjadikan kisah hidup Laura Anna menjadi sebuah film.

"Thank you for sharing your inspiring story. Mari kita sama-sama melanjutkan semangat Laura!" tulis Manoj Punjabi.

Terlihat dari foto dan video yang dibagikannya, terdapat Greta Iren (kakak kandung Laura), ibu, adik, dan beberapa keluarga lainnya.

Namun hingga kini, Manoj belum mau mengumumkan hasil diskusi dengan keluarga mendiang Laura dan proyek apa yang akan dibuatnya.

Seperti yang diketahui, Laura Anna yang dikenal sebagai selebgram meninggal dunia pada Rabu (15/12/2021) akibat penyakit bawaan yang dideritanya.

Laura menjadi pasien spinal cord injury setelah mengalami kecelakaan mobil bersama sang mantan pacar, Gaga Muhammad pada 2019 lalu.

Akibatnya, Laura mengalami kelumpuhan di setengah badannya selama 2 tahun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

