Minuman Diet yang Bisa Dibikin Sendiri di Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Mengonsumsi minuman pelangsing memiliki pengaruh negative yang tinggi terhadap Kesehatan, beberapa diantaranya bahkan dapat menyebabkan insomnia, sakit kepala hingga gangguan pernapasan.

Maka program diet sehat menjadi salah satu solusi untuk hal ini.

Ketika seseorang sedang dalam program penurunan berat badan, dia tentu akan cenderung menghindari minuman-minuman tak sehat yang justru mengganggu keberhasilan dietnya. Seperti minuman dengan kadar gula yang tinggi.

Berikut ini minuman penurun berat badan rumahan yang sehat versi healthline dan webmd!

1. Air Putih

Sebuah penelitian yang dilakukan pada 48 orang dewasa penderita kelebihan berat badan yang sedang diet kalori yang meminum 500 ml air putih sebelum makan, selama 12 minggu, kehilangan berat badan sebanyak 44%, dibandingkan mereka yang tidak meminum air putih sebelum makan.

Hal itu dikarenakan air putih dapat membuat lebih kenyang dan meningkatkan jumlah kalori yang dibakar tubuh ketika diminum sebelum makan.

2. Teh Hijau

Dalam beberapa penelitian disebutkan, teh hijau telah terbukti menurunkan berat badan juga lemak dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan pada 14 orang ini menunjukkan, 12 orang yang mengonsumsi the hijau selama 12 minggu, kehilangan rata-rata 0,44 sampai 7,7 pon atau sekitar 0,2 sampai 3,5 kg.

Namun, the hijau yang dimaksud adalah the hijau yang mengandung katekin tinggi. Antioksidan dalam the hijau dengan katekin tinggi dapat membantu meningkatkan pembakaran lemak juga meningkatkan metabolisme. Salah satu jenis the hijau dengan katekin tinggi adalah matcha.

Teh hijau juga mengandung kafein yang dapat membantu meningkatkan energi dan membantu menurunkan berat badan. Selain itu, the hijau juga cenderung memiliki tekanan darah rendah dan memiliki risiko penyakit jantung, beberapa jenis kanker juga diabetes yang rendah.

3. Teh Jahe

Jahe umumnya digunakan sebagai rempah untuk masakan. Namun, tumbuhan jenis akar-akaran beraroma ini juga bermanfaat untuk mengobati masalah Kesehatan, seperti mual, radang sendi dan pilek. Tapi, siapa sangka, jahe juga dapat membantu menurunkan berat badan.

Penelitian yang dilakukan pada 10 orang laki-laki yang mengalami obesitas, ketika meminum sebanyak dua gram bubuk jahe yang dilarutkan dalam air panas dapat meningkatkan rasa kenyang dan penurunan rasa lapar. Lalu seduhan teh jahe juga dapat meningkatkan efek termal makanan atau jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mencerna dan menyerap makanan, sebanyak 43 kalori.

Jika dikombinasikan dengan sifat jahe yang mengenyangkan, efek termal ini dapat menjadi alternative menurunkan berat badan.

4. Jus Sayuran

Mengonsumsi sayuran tentunya sehat untuk tubuh, terlebih jika diolah tanpa proses pematangan atau menggunakan panas. Hal ini membuat kandungan bermanfaat dalam sayuran tetap terjaga, salah satunya dengan mengolah sayuran menjadi jus.

Jus sayur juga rendah gula juga sehingga mengonsumsi jus sayur dapat membantu menurunkan berat badan.

