Penyebab Sindrom Mata Kering dan Tanda-tandanya

Bisnis.com, JAKARTA - Dry Eye (mata kering) adalah kelainan multifaktorial dari tear film yang menimbulkan gejala berupa rasa tidak nyaman (nyeri, mengganjal, dan mudah iritasi), gangguan penglihatan dan ketidakstabilan lapisan air mata dengan potensi kerusakan di permukaan mata (kornea).

Dry eye dapat disertai dengan adanya peradangan pada kornea dan peningkatan osmolaritas air mata.

Sayangnya lagi, prevalensi mata kering di Indonesia mencapai 30,6 persen, dan lebih tinggi risikonya pada lanjut usia.

Penyebabnya beragam, mulai dari menatap layar gawai atau televisi yang terlalu lama, pemakaian lensa kontak yang tidak sesuai instruksi dokter mata, serta penyakit metabolik seperti diabetes melitus.

Dokter spesialis mata dr. Damara Andalia, Sp.M, menjelaskan risiko sindrom mata kering terjadi ketika mata tidak mendapatkan pelumasan yang cukup dari air mata. Hal ini menyebabkan rasa tidak nyaman di mata dan bila tidak diatasi, mata kering dapat menimbulkan komplikasi luka terbuka pada lapisan luar pelindung mata.

Dokter spesialis mata RS Mata Jakarta Eye Center (JEC) tersebut juga memaparkan prevalensi mata kering di Indonesia.

“Prevalensi mata kering di Indonesia cukup tinggi, yakni 27,5 - 30,6 persen dan lebih tinggi pada populasi lanjut usia, yakni 5 hingga 30

persen.

dr Damara juga menambahkan jika prevalensi mata kering pada penderita kelainan metabolik lebih tinggi dibandingkan populasi biasa, yakni mencapai lebih dari 20 persen.

"Sindrom mata kering terkesan gangguan mata ringan yang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap aktivitas sehari-hari. Pada awalnya kita bisa menggunakan obat tetes mata," kata dokter spesialis mata RS Mata JEC, dr. Nina Asrini Noor Sp.M, menambahkan.

Mazen Dalati, General Manager and Cluster Head of Middle East and Asia Alcon mengatakan salah satu solusi tetes mata yang mampu meredakan mata kering dengan cepat dan memberikan perlindungan tahan lama adalah Systane Ultra buatan Alcon.

Systane Ultra, katanya, mampu mencegah mata kering yang terkait dengan penggunaan lensa kontak.

Dia memaparkan, systane Ultra mengandung Hydroxypropyl-Guar (HP-Guar) yang lebih unggul dibanding tetes mata yang hanya mengandung Hyaluronic Acid (HA) saja. 3 keunggulan tersebut adalah memberikan pelumasan yang lebih baik, memulihkan lapisan musin, dan melindungi cell hydration.

Semua keunggulan ini menjadikan Systane Ultra memberikan solusi total untuk meredakan mata kering.

Systane Ultra merupakan tetes mata buatan perusahaan asal Amerika Serikat.

