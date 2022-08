Ini 6 Klan Baru yang Muncul di HBO "House of the Dragon"

Bisnis.com, SOLO - House of the Dragon telah dirilis resmi pada 21 Agustus 2022 di HBO dan HBO Max.

Cerita serial baru dari spin-off Game of Thrones ini didasarkan pada buku George R.R. Martin 'Fire and Blood', yang fokus pada klan keluarga Targaryean.

Seperti diketahui, Targaryen menjadi klan tersebut di Seven Kingdoms karena memiliki silsilah 'para penunggang naga'.

Prekuel ini pun mengambil latar waktu 200 tahun sebelum Game of Thrones ada. House of The Dragon akan menceritakan perang saudara di antara Targaryens, yang mungkin berujung pada runtuhnya klan keluarga penunggang naga.

Serial ini akan menampilkan beberapa tokoh penting dalam klan Targaryen seperti Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), Viserys Taegaryen (Paddy Considine), Alicent Hightower (Olivia Cooke) dan Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Jason Lannister (Jefferson Hall) dan Tyland Lannister.

Selain itu, dimasukkan juga klan baru yang sebelumnya tak ditampilkan di Game of Thrones.

Berikut 6 klan baru yang muncul di House of the Dragon:

1. House Velaryon

House Velaryon akan menjadi klan yang memiliki kekuatan besar.

House Velaryon pun masih berkerabat dengan House Targaryen. Itu sebabnya para anggota keluarga ini dapat menunggangi naga.

Dalam serial ini, Velaryon menjadi klan yang tangguh di lautan. Pemimpin mereka adalah Corlys Velaryon.

2. House Hightower

Klan ini sempat muncul dalam Game of Thrones meski tak diceritakan dengan banyak. Klan ini pun diceritakan tak memiliki peran penting yang berarti dalam Game of Thrones.

Namun dalam House of the Dragon, House Hightower sedang berada di puncak kejayaannnya karena mendapat kepercayaan dari Targaryen.

3. House Cole

Klan ini bukanlah klan yang besar. Dalam House of the Dragon, House Cole diceritakan dari sekumpulan bangsawan yang tinggal di Stromlands daerah yang sama dengan markas klan Baratheon.

Meski berlatar belakang bangsawan, klan ini tetap dianggap kasta rendahan karena melayani klan Dondarrion.

Sosok penting di klan ini adalah Crinstone Cole yang berperan menjadi salah satu pencetus perang saudara di tubuh House Targaryen.