Trending, House of the Dragon Bakal Lanjut ke Season 2

Bisnis.com, SOLO - House of the Dragon resmi mendapat kontrak baru untuk berlanjut ke musim kedua.

Pada musim pertamanya, serial yang miliki latar sebelum Game of Thrones ini, memiliki 10 episode.

Episode 2 House of the Dragon pun mampu menjadi trending topik di media sosial pada Minggu (28/8/2022).

Ditayangkan perdana pada Minggu lalu (21/8), serial ini mampu membuktikan kesuksesannya.

Baru tayang empat hari, House of the Dragon mendapat 20 juta penonton di HBO dan HBO Max. Bahkan server streaming online ini sempat mengalami down karena antusias penggemar.

"Kami sangat bangga dengan apa yang telah dicapai seluruh tim House of the Dragon dengan musim pertama. Pemeran dan kru kami melakukan tantangan besar dan melampaui semua harapan," kata wakil presiden eksekutif HBO Programming Francesca Orsi, dilansir dari Variety.

Orsi pun berterima kasih juga kepada pencipta novel Fire Blood, George R.R Martin, karena telah membantu adaptasi serial hits ini.

