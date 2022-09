Tips Menjaga Kulit di Musim Pancaroba

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Musim pancaroba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit.

Di musim pancaroba, kulit lebih rentan mengalami masalah seperti jerawat, kulit kering, maupun noda membandel pada kulit terutama wajah.

Meski sudah membersihkan wajah secara rutin setiap hari, tetapi perawatan kulit lainnya juga dibutuhkan agar kesehatan kulit tetap terjaga.

True to Skin, salah satu merek skin care lokal memberikan tips menjaga kulit tetap sehat di musim pancaroba.

Riska Elastria, Founder True to Skin, mengatakan dalam menjaga kulit agar tetap sehat dan berkilau, tentunya tidak hanya dengan menerapkan gaya hidup yang sehat.

"Namun, juga harus memperhatikan beberapa langkah perawatan kulit dengan tahapan yang tepat agar tidak menimbulkan risiko masalah kulit yang lainnya," ujarnya.

Berikut 10 serba serbi perawatan kulit bersama True to Skin di Shopee 10.10 Brands Festival yang dapat dilakukan dengan mudah di rumah untuk menjaga kulit agar tetap sehat dan berkilau:

1. Cuci wajah pada pagi hari

Mencuci muka merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan perawatan kulit. Tidak hanya membersihkan kotoran, cuci muka menjadi aktivitas yang membuat kulit agar terlihat segar dan memberikan semangat dalam melakukan aktivitas.

Dalam membersihkan wajah, pilihlah cleanser yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan jenis kulit kamu. True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat khususnya bagi kamu yang ingin menjaga kelembaban kulit. Produk dari True To Skin ini mengandung pH Balanced yang bertekstur gel, serta mengandung bahan-bahan yang baik untuk menjaga kulit seperti Oat, Heart Leaf, Collagen and Real Green Tea Leaves yang mampu membersihkan kotoran dengan lembut, serta menenangkan wajah tanpa membuat kulit menjadi kering.

2. Seimbangkan pH kulit dengan Toner

Selanjutnya ada toner yang berfungsi mempertahankan pH kulit, membersihkan sumbatan pada pori sehingga pori tidak tertutup, mengangkat sel-sel kulit mati, mengurangi kelebihan minyak pada wajah. Salah satu jenis toner yang bisa menjadi pilihan tepat adalah True to Skin Mugwort Cica Essence Toner karena diformulasikan dengan bahan-bahan natural serta pH balance yang bertekstur essence. Dengan kandungan bahan-bahan alami yang berfungsi untuk melembabkan, mengatasi jerawat, dan menenangkan kulit inflamasi.

3. Penuhi kebutuhan nutrisi kulit

Kulit juga membutuhkan nutrisi agar tetap sehat. Agar kulit mendapatkan nutrisi yang cukup, menggunakan serum bisa menjadi salah satu tahapan perawatan kulit yang diperlukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan True to Skin Hyaluronic Acid Hydrating Serum yang merupakan serum generasi terbaru dan memiliki kemurnian untuk menghasilkan iritasi kulit yang lebih rendah, dan penyerapan transdermal yang lebih dalam, efek melembapkan yang lebih tinggi dan memperbaiki sel-sel kulit yang rusak.⁣

4. Gunakan serum Anti-Penuaan Dini

Selanjutnya, agar kulit tetap lembut , perlu diberikan serum yang tepat agar terjaga dan tetap terhidrasi. True to Skin Bakuchiol Anti-aging Serum bisa menjadi pilihan tepat karena serum ini adalah alternatif natural dari Retinol. True to Skin Bakuchiol Anti-aging Serum sudah diformulasikan mudah menyerap pada kulit untuk mengatasi Anti-Aging, memperbaiki Skin Barrier, mencerahkan & meningkatkan produksi kolagen.

5. Lindungi permukaan kulit dari jerawat

Jerawat merupakan hal yang cukup mengganggu, untuk itu diperlukan suatu tindakan untuk mengontrolnya, salah satunya dengan menggunakan True to Skin Niacinamide karena diperkuat dengan Zinc dan Allantoin diformulasikan secara khusus untuk merawat kulit kusam, pigmentasi dan juga pengendalian jerawat.⁣

6. Jaga otot wajah agar tidak tegang

Berikan wajah suatu kegiatan yang membuat otot nyaman dan rileks, salah satunya bisa menggunakan True to Skin Face Roller. Face Roller bisa melancarkan peredaran darah dan bisa meredakan penampilan puffy sehingga wajah tampak lebih segar. Selain itu, Face Roller juga bisa bermanfaat untuk meredakan inflamasi Dengan begitu, bisa membantu menenangkan kulit yang sedang mengalami inflamasi, seperti tampak kemerahan, agak membengkak, dan terasa panas. Tidak hanya itu, Face Roller bisa membantu produk skincare diserap kulit lebih baik.

7. Jaga kelembaban kulit

Agar kulit tetap terlihat sehat dan tidak kering, kita perlu terus menjaga kelembaban kulit. Mugwort Tripeptide Moisturizer Gel Cream dari True to Skin bisa menjadi pilihan tepat untuk menjaga kelembaban kulit karena merupakan moisturizer yang bertekstur di antara gel dan cream yang ringan di kulit, namun memberi kelembaban maksimal. Moisturizer ini membantu melembabkan, melembutkan, dan menghaluskan dengan kandungan Sodium Hyaluronate dan Artemesia Capillaris Flower Extract.

8. Lindungi kulit dengan sunscreen

Menggunakan sunscreen bisa bermanfaat untuk mencegah penuaan dini dan menghindari kulit dari sunburn serta menjadi langkah preventif mencegah kanker kulit. Penggunaan sunscreen di pagi hari sebelum memulai aktivitas akan sangat membantu agar kulit tetap sehat dan terhindar dari efek kulit terbakar serta mengurangi paparan UV.

9. Gunakan eye cream untuk merawat kulit di area mata

Kulit disekitar area mata juga harus menjadi perhatian penting saat melakukan rangkaian perawatan kulit. serum mata yang diformulasikan untuk mengencangkan area mata bisa menjadi pilihan tepat utk perawatan kulit di area mata. True to Skin Eyes on You merupakan inovasi terbaru dari brand lokal pertama yang menggunakan 360 Stainless Steel Crystal Ball yang dalam membantu memberi sensasi dingin secara instan untuk soothing dan mengurangi puffiness di area mata.

10. Tidur yang cukup

Agar pemakaian skincare jadi lebih efektif, diperlukan tidur yang cukup. Sebab, saat tidur kulit dapat lebih fokus untuk beregenerasi dan memperbaiki sel-selnya saat Anda tidur, karena tidak sedang mempertahankan diri dari sinar UV dan radikal bebas. Selain itu, saat tidur tubuh juga mengeluarkan kolagen dan hormon melatonin. Hormon ini berperan dalam mengatur waktu tidur Anda.

