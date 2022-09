Simak 10 Pria Tertampan di Dunia Tahun 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Di dunia ini, ada gelar pria tertampan yang disematkan pada deretan pria yang dinilai memiliki wajah nyari sempurna dan diidolakan banyak orang.

Pria-pria tersebut, berasal dari berbagai negara, baik asia, Eropa, maupun Amerika.

Berikut daftar pria tertampan di dunia berdasarkan bareillycollege.

1. Kim Taehyung

BTS ARMY V alias Kim Taehyung kembali dinobatkan sebagai Pria Paling Tampan 2022! Dengan penampilannya di Celine's Men's Fashion Show di Palais De Tokyo di Paris, penyanyi Yet To Come membuat gelombang dalam industri fashion. Taehyung adalah selebriti yang sangat populer. Karena dia adalah anggota boyband BTS yang paling dicintai, dia memiliki banyak penggemar. Run BTS penyanyi V hanya 26. BTS V menang atas cowok menarik lainnya seperti Robert Pattinson dan Hrithik Roshan untuk mengklaim tempat pertama dalam daftar.

2. Paul Rudd

Paul Rudd dinobatkan sebagai "pria terseksi" oleh People Magazine pada tahun 2021, berdasarkan penelitian mereka. Alhasil, Paul akan masuk dalam sepuluh besar pria tercantik tahun 2022. Aktor kawakan berusia 52 tahun ini memiliki pengikut dari berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa Rudd membuktikan bahwa usia hanyalah angka, dan kinerja berbicara lebih keras dalam hal pengakuan. Selain menjadi produser dan penulis skenario yang hebat, individu sederhana ini menerima banyak pujian dan pemujaan.

3. David Beckham

Dia adalah seorang pensiunan pesepakbola Inggris yang merupakan salah satu pemain paling terkenal di dunia selama karirnya. Ketampanan dan gayanya telah membuatnya menjadi ikon gaya global dan ia sering muncul dalam daftar pria paling menarik di dunia.

4. Chris Hemsworth

Dia adalah aktor Australia yang terkenal karena perannya sebagai Thor dalam film Marvel Cinematic Universe. Dia telah memenangkan banyak penghargaan untuk karyanya dan bahkan terpilih sebagai salah satu "Pria Terseksi" oleh majalah People pada tahun 2014.

5. Omar

Kecantikan Timur Tengah dan kepribadian teratas adalah orang paling tampan di dunia. Omar, seorang model Irak, lahir pada 23 September 1989. Dia memiliki popularitas besar di kalangan wanita di seluruh dunia. Omar memiliki mata cokelat yang indah dan daya tarik seks yang luar biasa. Akun Instagram-nya memiliki lebih dari 1,3 juta pengikut. Dia juga seorang model-aktor dan fotografer yang populer.

6. Nick Jonas

Dia adalah penyanyi-penulis lagu dan aktor Amerika yang pertama kali mendapatkan ketenaran sebagai anggota Jonas Brothers. Karier solonya sukses dan ia juga tampil di sejumlah film. Wajahnya yang tampan membuatnya menjadi pilihan populer untuk sampul majalah dan dia bahkan terpilih sebagai salah satu "Pria Terseksi" oleh majalah People pada tahun 2020

7. Hrithik Roshan

Seorang aktor Bollywood, adalah salah satu pria paling tampan di dunia. Jutaan gadis di seluruh dunia menyukai Hrithik Roshan, pria bermata cokelat. Fisiknya yang luar biasa dan tingginya hanya 1,8 meter telah membuatnya mendapatkan gelar Dewa Yunani. Ia lahir pada 10 Januari 1974. Ia menikah dengan Suzanne Khan, namun kini berpisah.

8. Tom Cruise

Aktor ini lahir pada tahun 1962 dan merupakan aktor Amerika yang telah menerima banyak pengakuan di seluruh dunia. Keterampilannya sebagai produser dan aktor juga luar biasa. Setiap tahun, ia merayakan ulang tahunnya pada 3 Juli. Ia juga berinteraksi dengan para pengikutnya melalui media sosial. Dia memenangkan tiga Academy Awards untuk keterampilan aktingnya yang gagah dan terkenal dengan gaya rambutnya yang indah.

9. Noah Centineo

Dia adalah aktor Amerika yang telah membintangi sejumlah film populer, seperti To All the Boys I've Loved Before dan Charlie's Angels. Dia telah memenangkan banyak penghargaan untuk karyanya dan ketampanannya telah membuatnya menjadi pujaan hati remaja.

10. Zac Efron

Dia adalah aktor dan penyanyi Amerika yang mendapatkan ketenaran untuk perannya dalam film High School Musical. Sejak itu dia telah membintangi sejumlah film sukses dan ketampanannya telah membuatnya menjadi idola remaja.

