Simak Rekomendasi Film Netflix yang Seru dan Menyenangkan

Bisnis.com, JAKARTA - Netflix merupakan salah satu platform streaming film yang banyak digunakan untuk mengakses film di mana saja. Di platform tersebut banyak film bagus yang wajib ditonton.

Lantas, apa saja rekomendasi film netflix? Ini daftarnya khusus untuk Anda.

Rekomendasi Film Netflix 2022

Di Netflix tak hanya ada beberapa film yang sudah turun layar, namun ada juga film original yang hanya tayang di platform tersebut. Bahkan, film rekomendasi Netflix juga memiliki banyak genre. Berikut beberapa rekomendasi film yang bisa Anda saksikan di Netflix.

1. Penyalin Cahaya

Penyalin Cahaya atau disebut juga Photocopier merupakan salah satu tayangan yang bisa Anda saksikan di Netflix. Film ini pertama kali tayang di Busan International Film Festival pada bulan Oktober tahun lalu.

Tak hanya tayang di festival internasional, Penyalin Cahaya juga berhasil memenangkan 12 Piala Citra dari 17 nominasi. Film ini mengangkat isu pelecehan seksual di bangku pendidikan.

Terdapat tokoh bernama Sur yang menjadi korban pelecehan online. Setelah foto-fotonya saat mabuk beredar di internet, Sur kehilangan beasiswa dari kampusnya. Ia kemudian mencari bukti dan fakta demi mendapatkan keadilan.

Bagaimana akhir dari kisah Sur? Silahkan saksikan film tersebut di Netflix.

2. Home Team

Rekomendasi film di Netflix berikutnya yaitu Home Team. Film ini bergenre komedi olahraga yang rilis 26 Januari 2022. Film ini dibintangi oleh Kevin James, Taylor Kutner, Rob Schneider, Jackie Sandler, dan Tait Blum.

Cerita dalam film ini berawal dari Sean Payton yang di suspend dari NFL karena skandal. Kemudian, ia kembali ke Texas yang merupakan kampung halamannya dan menjadi pelatih football anak laki-lakinya yang masih duduk di bangku SMP. Dari situlah muncul kedekatan ayah dan anak yang sebelum renggang.

3. How I Fell in Love with a Gangster

How I Fell in Love with a Gangster merupakan rekomendasi film Netflix selanjutnya yang diangkat dari kisah nyata Nikodem “Nikos” Skotarczak. Ia merupakan salah satu mafia yang paling ditakuti di Polandia.

Film ini menceritakan kisah hidup Nikos dari sudut pandang orang-orang yang ada di lingkungannya. Film ini dibintangi oleh Antoni Królikowski, Eryk Lubos, Magdalena Lamparska, dan Julia Wieniawa-Narkiewicz.

4. Looop Lapeta

Rekomendasi film Netflix 2022 lainnya yaitu Looop Lapeta. Film ini mengangkat tema time loop dengan genre thriller dan komedi. Film ini bercerita tentang Savi yang merupakan seorang mantan atlet lari.

Ia terjebak dalam ruang waktu saat harus menyelamatkan kekasihnya dari mafia. Apakah Savi akan berhasil keluar dari ruang waktu? Dan akankah ia berhasil menyelamatkan kekasihnya? Temukan jawabannya setelah menyaksikan film ini di Netflix.

5. Brazen

Brazen adalah film Netflix yang diangkat dari novel berjudul Brazen Virtue. Film ini mulai tayang dari 13 Januari 2022 bergenre thriller.

Brazen berkisah tentang penulis novel kriminal yang terjun dalam investigasi pembunuhan adiknya. Namun, dalam investigasi tersebut justru berlanjut hingga ke kasus pembunuhan berantai.

Setelah berhasil mengumpulkan kesaksian dari banyak orang dan beberapa kali salah dugaan, ia akhirnya berani memancing pembunuh tersebut untuk mendatanginya.

6. Day Shift

Rekomendasi film Netflix yang terakhir yaitu Day Shift. Film ini bercerita tentang bapak satu anak yang menjadi pembersih kolam dan pemburu vampir. Bagaimana kisah dari bapak satu anak itu? Temukan jawabannya setelah menyaksikan film ini di Netflix.

Nah, itulah beberapa film Netflix yang bisa Anda saksikan saat waktu luang bersama keluarga atau teman.

