Catat! Jadwal Jakarta Film Week 2022 pada 14-16 Oktober 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Pembukaan Jakarta Film Week telah digelar pada Kamis (13/10/2022) kemarin. Pada pembukaan perhelatan festival tahun ini, film Balada Si Roy ditayangkan.

Berikut ini jadwal Jakarta Film Week tanggal 14-16 Oktober 2022 di tiga tempat, CGV Grand Indonesia, Taman Ismail Marzuki dan Ashley Hotel Jakarta.

CGV Grand Indonesia, 14 Oktober 2022

Pukul 16.15 WIB

Global Feature Competition, Mencuri Raden Saleh dan QnA di AUDI 6

Pukul 17.00 WIB

Series on Screen, Launching Original Series Vidio.com: Doa Mengancam di AUDI 3

Pukul 19.05 WIB

Global Feature Competition Huesera di AUDI 3

Pukul 19.20 WIB

Jakarta Film Fund: Bukan Anak Meriam, Pesan (an) Terakhir, dan Sunat racing + QNA di AUDI 6.

Taman Ismail Marzuki, 14 Oktober 2022

Pukul 14.30 WIB

Talks Jakarta Film Week x Madani 'Ustad dalam Film Horor Indonesia' oleh Charles Gozali dan Hikmat Darmawan di Teater Asril Sani

Pukul 14.45 WIB

Official Election Global Short 1: Clairvoyant, The Discipline, Memorabilia, A Daughters, Lullaby, After the funeral dan QnA di Teater Sjuman Djaya

Pukul 16.20 WIB

Jakarta Film Week x Madani: Scent of Life, Happy Land, Night, Sheta dan QnA di Teater Asrul Sani

Pukul 17.05 WIB

Jakarta Film Week x Cinemaworld: Breakfast, Timun Mas, Impermanence, Cardboard House dan We Look the Same + Ana dj Teater Sjuman Djaya

Pukul 18.30 WIB

Global Short Competition: Mau ga, Moshari, Sweet Squat, Burried Bullet, Late Blooming dan In A Money Summer Day + QnA di Teater Asrul Sani

Pukul 19.15 WIB

Jakarta Film Week x Madani: Haji, Sehari Sebelum Puasa, Kabar Dari Kubur, Boncengan dan Subuh + Ana di Teater Sjuman Djaya

CGV Grand Indonesia, 15 Oktober 2022

Pukul 14.10 WIB

Global Feature Competition: Pink Moon di AUDI 3

Pukul 14.15 WIB

Official Election Global Feature: The Innocent di AUDI 6

Pukul 15.00 WIB

Special Screening: Love Destiny di AUDI 4

Pukul 16.15 WIB

Global Feature Competition: Before, Now and Then (NANA) + QnA di AUDI 3

Pukul 16.25 WIB

Official Election Global Feature: Speak No Evil di AUDI 6

Pukul 18.15 WIB

Global Feature Competition: Stone Turtle + QnA di AUDI 4

Pukul 18.30 WIB

Official Election Global Feature: Summer Acara di AUDI 6

Pukul 18.35 WIB

Global Feature Competition: Melchiot the Apothecary

Taman Ismail Marzuki, 15 Oktober 2022

Pukul 14.30 WIB

Global Short Competition 2: Gabriel, James English Academy, Such Small Hands, Siganare Nyowo, Basiyat: Batur My Corps With Wine + QnA di Teater Asrul Sani

Pukul 14.45 WIB

Community Talks oleh Ekky Imanjaya dan Amer Bersaudara "Darah, Air Mata, dam Kursi Bioskop Berdebu: Film Eksploitasi di Indonesia" dan Launching buku The Real Guilty Pleasures: Menimbangulang Sinema Eksploitasi Transnasional Orde Baru by Ekky Imanjaya di Teater Sjuman Djaya

Pukul 16.35 WIB

Global Short Competition 3: Cake Day!, Serangan Oemoem!, Nusa Antara, What About Mother Earth, Jumawut Night 2, dan Tankboy + QnA di Teater Sjuman Djaya

Pukul 16.50 WIB

Jakarta Film Fund: Bukan Anak Meriam, Pesan (an) Terakhir, dan Sunat racing + QNA di Teater Asrul Sani

Pukul 18.30 WIB

Official Selection Global Short 2: Squish, Berdoa Mulai, How to Be an Egg, A Fathers Gift, Marta Im Home, Riwayat Ceti dan Dini Hari + QnA di Teater Asrul Sani

Pukul 18.45 WIB

Herstory: Maybe Someday, Another Day But Not Today, Datang bulan, Aral Melintang, Sometime We All Will Be Happy, Suroto, dan Bird Woman + QnA di Teater Sjuman Djaya

Hotel Ashley, 15 Oktober 2022

Pukul 13.00 WIB

Talks: Jakarta Film Week x Inafed oleh Hasan Andrian, Satrio Budiono, dan Terus Eva Ranti "Masterclass: Why We Need Post-Production Management"

CGV Grand Indonesia, 16 Oktober 2022

Pukul 13.00 WIB

Official Selection Global Feature: Wild Roots di AUDI 6

Pukul 13.10 WIB

Official Selection Global Feature: Fortune Favors Lady Nikuko di AUDI 4

Pukul 13.15 WIB

Official Selection Global Feature: Concerned Citizen di AUDI 3

Pukul 15.05 WIB

Official Selection Global Feature: Gesper di AUDI 6

Pukul 15.10 WIB

Global Feature Competition: Galang + QnA di AUDI 3

Pukul 15.15 WIB

Official Selection Global Feature: The Night of The Beast di AUDI 4

Pukul 19.00 WIB

Global Feature Competition: Closing: Arnold is A Model Student di AUDI 1

Taman Ismail Marzuki, 16 Oktober 2022

Pukul 13.00 WIB

Talks oleh Verdi Solaiman dan Jourdy Pranata "Navigating Your Talang As An Actor" di Teater Asrul Sani

Pukul 13.15 WIB

Fantasea: Kuburan Berjalan, Pergi Menghias Bapak, My Parents Reaction to A Surprise Human dan Tuyul dan Pak Yul + QnA di Teater Sjuman Djaya

Pukul 15.20 WIB

Official Selection Global Short 3: While Mortals Sleep, Necessity of Life, Lucienne In A World Without Solutide, Sunday dan Dan Bahagia + QnA di Teater Asrul Sani

Pukul 15.35 WIB

Official Selection Global Short 4: Beyond the Landfill, Neighbour Abdi, Street Opera dan The New World + QnA di Teater Sjuman Djaya

Hotel Ashley, 16 Oktober 2022

Pukul 11.00 WIB

Talks oleh Ellen YD Kim (Bucheon International Fantastic Film Festival), Nauval Yazid (Europe on Screen), dan Ajish Adibyo (Jogja-Netpac, Asian Film Festival) "Insight From Festival Insider"

