Hush Puppies Jadi Brand Fashion Casual Pertama di Indonesia yang Punya Virtual Store

Bisnis.com, JAKARTA - Hush Puppies, brand fashion asal Amerika yang sudah berdiri sejak 1958 kembali membuka store di Supermal Karawaci.

Store Hush Puppies Supermal Karawaci hadir dengan konsep yang luas, lebih bright, fresh dengan kategori produk yang lengkap dan konsep display lebih modern.

Dengan luas 320 meter persegi dan konsep yang lebih homey dan comfy, Hush Puppies ingin memberikan pengalaman berbelanja baru untuk customer setia Hush Puppies.

"Dengan tema dari store terbaru yaitu Bright New Day, Hush Puppies ingin membagikan keceriaan dengan banyak hal-hal positif, fun, bright dan happiness kepada seluruh Hush Puppies Lovers," dalam keterangan resmi kepada Bisnis.

Selain itu Hush Puppies juga hadir dengan konsep one stop shopping yang bertujuan untuk terus bisa memenuhi gaya casual para customer setia Hush Puppies yang berada di Karawaci dan sekitarnya.

Dengan membuat virtual store pertama di Supermal Karawaci, sehingga untuk customer yang tidak sempat datang tetap bisa mendapatkan pengalaman berbelanja langsung dan melihat koleksi terbaru secara real.

Konsep virtual store ini, juga menjadikan Hush Puppies sebagai brand fashion casual pertama di Indonesia yang memiliki toko atau store dalam bentuk virtual dan dapat diakses dengan mudah.

Customer dapat masuk, berjalan-jalan, melihat koleksi Hush Puppies, memilih barang yang mereka inginkan dan melakukan transaksi pembelian seperti di dunia nyata melalui virtual store Hush Puppies.

Acara Grand Re-Opening ini, juga kedatangan tamu spesial yaitu aktor Angga Yunanda dan aktris Clairine Clay.

Dengan konsep store yang baru dan modern, Hush Puppies akan terus berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk baru yang berkualitas dan up to date, serta menginspirasi dan tetap #ShareOptimism and Happiness untuk customer setia.

