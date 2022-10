Ini 5 Rekomendasi Film India Terbaru yang Wajib Ditonton

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Film-film India atau Bollywood sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Ada banyak film India yang diakui oleh dunia internasional, sebagai contoh ada Slumdog Millionaire dan yang lebih terbaru ada Hotel Mumbai. Kedua film tersebut hanya Sebagian contoh dari kesuksesan industri perfilman India. Masih banyak film-film berkelas lainnya yang semakin membuktikan kualitas film dari negara India.

Film India menjadi salah satu opsi film terbaik yang bisa kamu tonton selain drama Korea atau film-film Hollywood lainnya. Kebanyakan film India memiliki soundtrack yang memikat. Tidak hanya itu, cerita-cerita yang diangkat pun relate dan menarik untuk kamu nikmati.

Berikut ini beberapa rekomendasi film India terbaru yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Prithviraj

Mengangkat sejarah First Battle of Tarain yang terjadi di India pada tahun 1911, Prithviraj mengisahkan tentang biografi sang prajurit legendaris Priviratj Chauhan. Film bertema kolosal ini juga akan menghadirkan sisi lain Priviratj dalam persiapannya sebelum memimpin perang First Battle of Tarain.

Film ini disutradarai oleh Dr. Chandraprakash Dwivedi, prithviraj juga dibintangi oleh Sanjay Dutt dan Sonu Sood, serta menjadi debut manushi Chhillar, Miss World 2017 di dunia hiburan.

2. Liger

Liger menjadi salah satu film yang dinantikan oleh para penggemar Bollywood. Salah satu alasannya karena film ini akan dibintangi oleh salah satu actor hot India yaitu Vijay Deverakonda. Tidak sendiri, Vijay juga akan membangun kemistri yang luar biasa dengan si cantik Ananya Panday.

Meskipun banyak mendapatkan kritik pedas pada filmnya, nyatanya film ini masuk dalam box office di India. Adapun film ini mengisahkan sosok petarung bernama Liger. Ia berlatih dengan sangat keras untuk menjadi petarung MMA yang hebat. Salah satu alasan lain kenapa Liger begitu bertekad untuk menjadi petarung yang hebat, karena ia ingin membuktikan caranya. Semua ini dilakukannya agar Tanya menyesal telah menolak cintanya.

3. Darlings

Darlings akan mengobati rasa rindu penggemar pada sosok aktris cantik Alia Bhatt. Tidak sendiri, Alia Bhatt akan beradu akting dengan aktris senior Shefali Shah dan Vijay sebagai pemeran utamanya. film yang bisa kamu saksikan di Netflix ini disutradarai oleh Jasmeet K. Reen.

Darlings sendiri adalah film bergenre Black Comedy mengenai kehidupan kelas menengah bawah yang konservatif di Mumbai. Badru menikah dengan seorang pria Mumbai, demi bisa bertahan hidup bersama ibunya. Namun, hubungan ini tidak berjalan baik. Niat jahat, keraguan hingga berbagai rahasia terus saja mengganggu Badru dan Ibunya, Shamsu.

4. Badhaai Do

Badhaai Do diperkirakan akan menuai kontroversi yang cukup besar karena mengangkat tema LGBT. Tokoh utama, Suman Singh, dan Shardul Thakur merupakan lesbian dan gay yang terpaksa menikahi satu sama lain hanya demi menghindari tuntutan dari keluarga masing-masing.

Suman sebenarnya sudah memiliki pasangan yang bertemu dengannya di aplikasi kencan lesbian bernama Rimjhim Jongkey. Demi menutupi hal ini, Suman mengajak Rimjhim di bulan madunya bersama Shardul dan mengatakan kepada semua orang jika Rimjhim adalah sepupunya.

5. A Thursday

Film india yang dirilis pada tahun 2022 ini bisa kamu nikmati di platform streaming Disney+ Hotstar mulai bulan Februari. Mengambil genre action yang menegangkan, kamu akan menyaksikan bagaimana seorang guru taman anak-anak dengan wajah polos menyandera anak-anak satu sekolah yang tidak berdosa.

Hari itu, sekolah berjalan seperti biasa. Anak-anak datang ke sekolah diantar oleh orangtua mereka, kemudian ditinggal untuk belajar dan akan dijemput saat pulang sekolah. Namun, setelah semua pengantar pergi, Naina seorang guru di sekolah itu kemudian mengunci sekolah dari dalam dengan seluruh anak-anak yang bersamanya.

Dia pun kemudian menelpon pihak kepolisian dengan nada ancaman. Memiliki senjata yang siap ditembakkan kapan pun, Naina mulai mengajukan permintaan. Polisi dan pihak yang bersangkutan harus memenuhinya. Jika tidak, anak-anak akan menjadi sasaran tembaknya dimulai dari daftar absen berdasarkan abjad.

Itulah beberapa film India terbaru pada tahun 2022. Kamu udah nonton yang mana?

