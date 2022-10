"Mencuri Raden Saleh" Raih Penghargaan di Jakarta Film Week 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta Film Week yang diselenggarakan dari tanggal 13 Oktober 2022 hingga 16 Oktober 2022 menganugerahkan beberapa penghargaan kepada beberapa judul film nasional. Termasuk dua penghargaan baru, yakni Global Animation Award dan Series of The Year.

Mengutip laman Instagram resminya @Jakartafilmweek, penghargaan yang diberikan yakni Series of The Year yang diberikan untuk film "Yang Hilang dalam Cinta" yang disutradarai Yandy Laurens. Serial yang tayang pada tahun 2022 ini ditayangkan di Disney+ Hotstar.

Film yang dibintangi sederet aktor dan aktris papan atas seperti, Iqbaal Ramadhan, Angga Aldi Yunanda, Ari Irham, Rachel Amanda dan Aghniny Haque, bertajuk Mencuri Raden Saleh juga berhasil memboyong penghargaan Direction Award. Film yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko ini masih tayang di bioskop sampai saat ini.

Selanjutnya, penghargaan Jakarta Film Fund dimenangkan oleh "Bukan Anak Meriam", dengan sutradara, Nehemia Pareang. Bukan Anak Meriam tayang di Indonesia pada tahun ini.

Sedangkan penghargaan Global Animation Award dimenangkan oleh film animasi asal Singapura berjudul "Tankboy" yang disutradarai Novella Lian, dan tayang pada tahun 2021 lalu.

Sementara itu, penghargaan Global Animation Award special mention diberikan pada "Bro DRagon, The City Is Under Attack" (Serangan Oemoem!). Animasi ini diarahkan oleh Fajar Martha Santosa.

Lalu piala penghargaan Global Short Award pada Jakarta Film Wek 2022 ini berhasil dibawa pulang oleh Pratham Khurana yang menyutradarai Eve Of A Eulogy (Nauha) asal India. Film ini tayang pada tahun 2021 lalu.

Terakhir, penghargaan Global Feature Award yang kemudian berhasil dimenangkan oleh "Before, Now and Then (Nana)" yang disutradarai oleh Kamila Andini. Film ini tayang pada tahun 2022 dengan asal Indonesia.

Selain itu, pada penghargaan ini juga ada special mention yang dibawa pulang oleh "Huesera", yang disutradarai oleh Michelle Garza Cervera, asal Peru, Meksiko pada tahun 2022.

