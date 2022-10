Catat, 5 Rekomendasi Drama Jepang Terbaik yang Wajib Ditonton

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Drama Jepang merupakan tontonan yang tak kalah menarik dari drama Korea maupun drama China. Bahkan, ada banyak sekali judul drama dari Jepang yang bisa coba Anda tonton dengan berbagai genre mulai dari romantis, komedi, horor, dan lain sebagainya.

Lalu, apa saja drama Jepang yang memiliki cerita menarik? Berikut ini beberapa rekomendasi drama Jepang yang bisa Anda tonton.

Rekomendasi Drama Jepang Terbaik

1. Orange

Rekomendasi drama Jepang pertama yang bisa Anda tonton yaitu drama dengan judul Orange. Drama ini tayang pada tahun 2015 dengan latar cerita kisah anak SMA. Drama yang menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Naho Takamiya yang mendapatkan surat dari dirinya yang ada di masa depan.

Surat tersebut berisikan petunjuk kejadian yang akan terjadi nantinya termasuk kedatangan murid baru yang ada di kelasnya. Tidak hanya Naho saja yang mendapatkan surat dari masa depan, semua teman di kelasnya juga mendapatkannya.

Surat yang berisikan peringatan terkait insiden yang bisa menimpa siswa yang ada di kelasnya. Hal ini membuat Naho dan teman-temannya berusaha untuk mencegah peristiwa tersebut.

2. One Week Friends

Drama selanjutnya yaitu ada drama dengan judul One Week Friend yang tayang pada tahun 2017. Drama ini merupakan salah satu drama yang memiliki alur cerita menarik dan wajib Anda tonton. Drama yang diperankan oleh Kento Yamazaki dan Haruna Kawaguchi ini memiliki latar cerita sekolah SMA.

Drama yang menceritakan tentang kaori yang memiliki penyakit otak dan membuatnya lupa dengan keseharian yang dijalankan selama 1 minggu. Yuki Hase kemudian mencoba untuk berteman dengannya melalui berbagai cara seperti bertukar buku harian. Selain itu, drama Jepang ini juga mengisahkan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan.

3. Let Me Eat Your Pancreas

Rekomendasi drama Jepang terbaik selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Let Me Eat Your Pancreas yang tayang pada tahun 2017. Drama ini menceritakan tentang kenangan masa lalu seorang siswa yang sudah menjadi guru di sekolahnya.

Meskipun judul dari drama ini terlihat seperti pembunuhan, tetapi drama ini bukan bergenre pembunuhan. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta yang ada di masa SMA yaitu pada saat Haruki Shiga yang bertemu dengan Sakura Tamauchi.

Haruki mengingat semua kejadian bersama Sakura termasuk penyakit yang diderita oleh Sakura. Sakura ini meminta Haruki untuk menemaninya di masa terakhir hidupnya.

4. Shoplifters

Drama Jepang selanjutnya yang bisa Anda tonton yaitu drama dengan judul Shoplifters. Drama yang tayang pada tahun 2018 ini merupakan drama yang berhasil masuk ke festival film Cannes dan mendapatkan penghargaan.

Film ini memiliki banyak ulasan yang bagus dari para kritikus, sehingga tak heran jika film ini berhasil masuk dan mendapatkan penghargaan di film Cannes. Cerita yang mengangkat tentang kehidupan sebuah keluarga yang harus menguntit supermarket untuk dapat bertahan hidup.

Setelah menguntit makanan, kepala keluarga dari keluarga tersebut menemukan anak kecil kedinginan di jalanan dan kemudian membawa pulang ke rumah. Akan tetapi, banyak yang terjadi kala itu termasuk dengan kepolisian yang datang dan ingin mengembalikan anak kepada orang tuanya.

5. Relife

Drama Jepang selanjutnya itu ada drama dengan judul Relief. Drama ini menceritakan tentang keseharian Arata Kaizaki yang punya kesempatan mengulang kembali kehidupannya. Arata kembali menjadi siswa SMA dan menjalin hubungan pertemanan kemudian bertemu dengan seseorang yang bernama Chizuru Hishiro itu yang membuatnya jatuh hati.

